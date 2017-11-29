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29 ноября 2017, 13:09



Норильская семья получила заслуженную награду в столице России.

Конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ. Всего на конкурс поступило 322 заявки, а лауреатами стали 85 семей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России». Победителем в номинации «Многодетная семья» признана семья Мацепуро из Норильска. Организаторы издали почётную книгу «Семья года», в которой содержатся истории семей-победителей, описываются их традиции и семейные ценности, в том числе и традиции норильской многодетной семьи. Задачи конкурса «Семья года» – содействие распространению положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Просмотров:201 Награждение победителей II всероссийского конкурса «Семья года» прошло в Москве.Конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ. Всего на конкурс поступило 322 заявки, а лауреатами стали 85 семей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России».Победителем в номинации «Многодетная семья» признана семья Мацепуро из Норильска.Организаторы издали почётную книгу «Семья года», в которой содержатся истории семей-победителей, описываются их традиции и семейные ценности, в том числе и традиции норильской многодетной семьи.Задачи конкурса «Семья года» – содействие распространению положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.