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29 ноября 2017, 13:17



Депутаты ЗС края утвердили параметры бюджета на 2018 год. Ощутимые суммы Норильск получит на строительство и развитие сферы ЖКХ.

Напомним, что по итогам первого чтения было решено увеличить параметры бюджета на 1,3 млрд рублей. На что конкретно пойдут дополнительные средства, решалось в ходе дальнейшей работы краевого парламента над законопроектом. Так, в частности, было решено направить 150 миллионов рублей на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилья, снос аварийных и ветхих строений, а также сохранение устойчивости зданий в Норильске. Детальный план работ, которые будут проведены на эти деньги, предстоит составить депутатам Норильского горсовета.

Просмотров:207 На заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты одобрили проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором чтении.Напомним, что по итогам первого чтения было решено увеличить параметры бюджета на 1,3 млрд рублей. На что конкретно пойдут дополнительные средства, решалось в ходе дальнейшей работы краевого парламента над законопроектом.Так, в частности, было решено направить 150 миллионов рублей на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилья, снос аварийных и ветхих строений, а также сохранение устойчивости зданий в Норильске. Детальный план работ, которые будут проведены на эти деньги, предстоит составить депутатам Норильского горсовета.