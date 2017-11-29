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29 ноября 2017, 16:36



Снежный городок в столице Таймыра откроют 9 декабря.

Специалисты учреждений культуры Дудинки приглашают жителей и гостей города присоединиться к праздничным мероприятиям, весело и интересно провести время в субботу 9 декабря.

Просмотров:170 Открытие главной новогодней площадки Дудинки начнется с уже ставшего традиционным шествия Дедов Морозов. Добрые волшебники вместе с горожанами, спортсменами и участниками фестиваля «Притяжение Таймыра» в 13:00 отправятся от Таймырского Дома народного творчества к главной городской ёлке у ледовой арены «Таймыр». В 13:10 состоится открытие Снежного городка, которое продолжится праздничным театрализованным представлением «Замыкает год юбилейный хоровод», подготовленным сотрудниками учреждений культуры города. А в 13:30 начнется VI городской конкурс «SnowBox» — гонки на самодельных средствах передвижения — тарантасах. В этом году организаторы не стали ограничивать полет фантазии участников и предложили свободную тему для оформления тарантасов.Специалисты учреждений культуры Дудинки приглашают жителей и гостей города присоединиться к праздничным мероприятиям, весело и интересно провести время в субботу 9 декабря.