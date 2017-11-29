Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2017, 17:00



1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В центральной библиотеке Норильска состоится показ художественного фильма «Даласский клуб покупателей».

Также все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ и получить консультацию врача с 18 до 21. Акция организована Благотворительным фондом «69 параллель» в рамках программы «Норильск, тестируйся!» при поддержке Фонда помощи в области СПИДа. Акция состоится в 18.00 по адресу: Ленинский проспект, 20а, конференц-зал, подробная информация по тел. 8-905-092-69-69.

Просмотров:173 Фильм имеет большое количество наград, в том числе он стал победителем в трех номинациях премии «Оскар». Мэттью МакКонахи и Джаред Лето сыграли здесь свои лучшие роли, а тема фильма до сих пор злободневна. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает об обычном мужчине, который узнает, что болен СПИДом. Болезнь находится в последней стадии, и доктора предрекают ковбою не больше месяца жизни. Но главный герой находит необычный выход из ситуации.Также все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ и получить консультацию врача с 18 до 21.Акция организована Благотворительным фондом «69 параллель» в рамках программы «Норильск, тестируйся!» при поддержке Фонда помощи в области СПИДа. Акция состоится в 18.00 по адресу: Ленинский проспект, 20а, конференц-зал, подробная информация по тел. 8-905-092-69-69.