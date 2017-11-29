Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2017, 17:17



Сепаратизму – нет! «Обстановка, связанная с межнациональными отношениями на территориях проживания коренных малочисленных народов, остается стабильной», - сообщает отдел УМВД РФ по Норильску.

Основными направлениями деятельности финансируемых Западом организаций является дискредитация Российской Федерации, распространение ложной информации о нарушении прав малочисленных народов севера России, формирование националистических установок. Тем не менее, несмотря на подобные усилия, сегодня на нашем севере обстановка, связанная с межнациональными отношениями на территориях проживания коренных малочисленных народов, остается стабильной, отметили в ведомстве.

Просмотров:220 Одним из серьезных вызовов для безопасности России в современности стал этнонациональный сепаратизм. Для того чтобы ослабить устои межнационального и межконфессионального согласия нашего государства, страны Запада используют все имеющиеся у них средства – в том числе возможности иностранных некоммерческих и неправительственных организаций. Ключевой задачей подобных организаций является поддержание сепаратистских настроений у молодежи, для чего необходимо расшатать равновесие народов страны. Подобное «расшатывание» происходит на севере – на территории проживания малочисленных народов, где интерес стран Запада обусловлен наличием различных полезных ископаемых на Крайнем Севере, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.Основными направлениями деятельности финансируемых Западом организаций является дискредитация Российской Федерации, распространение ложной информации о нарушении прав малочисленных народов севера России, формирование националистических установок. Тем не менее, несмотря на подобные усилия, сегодня на нашем севере обстановка, связанная с межнациональными отношениями на территориях проживания коренных малочисленных народов, остается стабильной, отметили в ведомстве.