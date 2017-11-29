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29 ноября 2017, 17:27

В ходе всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник» норильчане собрали для четырехлетнего Андрюши Михайлова более 62 тысяч рублей.


Акция проходила в торговом центре 28 ноября. За 2,5 часа в боксах для пожертвований набралось 59 тысяч 377 рублей. Еще три тысячи рублей пришло переводом на счет благотворительного фонда «Территория добра», получилось 62 тысячи 377 рублей. Это только одна четвертая часть от необходимой суммы. Всего на лечение Андрюши Михайлова в новосибирской клинике необходимо 238 тысяч рублей, и оставшиеся 176 тысяч нужно собрать до конца января. У мальчика сложный медицинский диагноз, и курс лечения поможет улучшить состояние здоровья и социализироваться, а также активизировать речевой центр, чтобы со временем Андрюша начал говорить.
«Щедрый вторник» проходит в Норильске второй раз и постепенно набирает популярность среди горожан. Несмотря на непогоду, на площадках, организованных силами волонтеров и помощников благотворительного фонда «Территория добра», яблоку негде было упасть. Комплекты деревянных елочных игрушек и поделок из картона, творческие наборы для самостоятельного изготовления Щедропсов, а также карманные календарики с символической надписью «Поздравляю, вы благотворитель!» разлетались как горячие пирожки.
Порадовало и то, что многие горожане, зная о деятельности благотворительного фонда, подходили и просто так, ничего не беря взамен, вносили деньги в боксы и желали Андрюше крепкого здоровья и успешного лечения.
Перевести деньги на лечение Андрюше Михайлову можно и через расчетный счёт благотворительного фонда «Территория добра» либо через банк. С обязательным указанием, кому именно предназначаются деньги.
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра»
Тел./факс: (3919) 46-52-22
ИНН/КПП 2457065522/245701001
ОГРН 1082400000132 от 17.01.2008
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка России
г. Красноярск
Р./сч. 40703810131160016148
К./сч. 30101810800000000627
БИК 040407627
Телефон для связи 46-52-22. Фонд работает с понедельника по пятницу с 12 до 18 часов.

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