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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:31 «Небо танцует». В феврале 2018 года в Норильске пройдет XIX Всероссийский конкурс танцевального искусства
19:24 «Русал» и «Норникель» решили отказаться от идеи слияния
19:06 Вся информация о III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра» теперь есть в Интернете
19:03 Осторожно: мошенники! Доверчивый норильчанин лишился 600 тысяч рублей, поверив обещаниям неизвестных лиц
17:27 В ходе всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник» норильчане собрали для четырехлетнего Андрюши Михайлова более 62 тысяч рублей.
17:17 Сепаратизму – нет! «Обстановка, связанная с межнациональными отношениями на территориях проживания коренных малочисленных народов, остается стабильной», - сообщает отдел УМВД РФ по Норильску.
17:00 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В центральной библиотеке Норильска состоится показ художественного фильма «Даласский клуб покупателей».
16:36 Снежный городок в столице Таймыра откроют 9 декабря.
16:31 Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида, состоится в городском Центре культуры Норильска 1 декабря в 18.00.
13:17 Депутаты ЗС края утвердили параметры бюджета на 2018 год. Ощутимые суммы Норильск получит на строительство и развитие сферы ЖКХ.
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