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29 ноября 2017, 19:03



Осторожно: мошенники! Доверчивый норильчанин лишился 600 тысяч рублей, поверив обещаниям неизвестных лиц

Со слов заявителя, ему позвонил неизвестный мужчина, который обратился к нему по имени-отчеству и представился должностным лицом. Звонивший пояснил, что существует некое постановление правительства о возврате компенсации пострадавшим от мошеннических действий в результате навязанных медицинских препаратов. Норильчанин вспомнил, что порядка 10 лет назад заказывал БАДы на сумму около 30 тысяч рублей, причем претензий к качеству продукции не имел. Однако звонивший убедил мужчину в том, что продукция была ненадлежащего качества, поэтому вскоре он должен получить крупную компенсацию за причинение морального вреда. Когда сумма обещанной «компенсации» достигла 1,5 миллионов рублей, мошенник разными ухищрениями запутал пожилого норильчанина и порекомендовал ему перечислить некоторую сумму налога, а после «комиссию» за осуществление операций на счет неизвестного потерпевшему лица. В надежде получить крупную денежную сумму пенсионер сделал несколько переводов на общую сумму более 600 тысяч рублей, после чего обратился в полицию, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование. Сотрудники полиции призывают жителей Норильска быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников! «Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями, как поступить в той или иной ситуации, не предпринимайте поспешных действий самостоятельно. Помните: если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить иные услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно сообщите о данном факте в правоохранительные органы», - говорится в обращении Отдела МВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:215 В дежурную часть ОМВД России по городу Норильску обратился местный житель 1959 года рождения. Пенсионер сообщил правоохранителям, что стал жертвой мошенников.Со слов заявителя, ему позвонил неизвестный мужчина, который обратился к нему по имени-отчеству и представился должностным лицом. Звонивший пояснил, что существует некое постановление правительства о возврате компенсации пострадавшим от мошеннических действий в результате навязанных медицинских препаратов.Норильчанин вспомнил, что порядка 10 лет назад заказывал БАДы на сумму около 30 тысяч рублей, причем претензий к качеству продукции не имел. Однако звонивший убедил мужчину в том, что продукция была ненадлежащего качества, поэтому вскоре он должен получить крупную компенсацию за причинение морального вреда.Когда сумма обещанной «компенсации» достигла 1,5 миллионов рублей, мошенник разными ухищрениями запутал пожилого норильчанина и порекомендовал ему перечислить некоторую сумму налога, а после «комиссию» за осуществление операций на счет неизвестного потерпевшему лица. В надежде получить крупную денежную сумму пенсионер сделал несколько переводов на общую сумму более 600 тысяч рублей, после чего обратился в полицию, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование.Сотрудники полиции призывают жителей Норильска быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников!«Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями, как поступить в той или иной ситуации, не предпринимайте поспешных действий самостоятельно. Помните: если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить иные услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно сообщите о данном факте в правоохранительные органы», - говорится в обращении Отдела МВД РФ по г. Норильску.