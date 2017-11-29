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29 ноября 2017, 19:06



Вся информация о III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра» теперь есть в Интернете

Здесь посетители сайта могут ознакомиться с программой мероприятий, узнать об участниках и гостях, среди которых: писатели, фотографы-путешественники, режиссеры, уникальные исполнители традиционных народных песен, хореографические коллективы, мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства. По ходу фестиваля вся информация о мероприятиях будет оперативно размещаться во вкладке. Любой желающий сможет следить за событиями Арктического фестиваля онлайн и стать его виртуальным участником. Основные мероприятия III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» пройдут в столице Таймыра с 1 по 10 декабря 2017 года. В нем примут участие гости и делегаты из Швейцарии, Норвегии и Швеции, а также творческие коллективы, исполнители и мастера декоративно-прикладного искусства всех поселений Таймыра, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.

Просмотров:143 На официальном сайте органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района запущена вкладка, посвященная III Арктическому фестивалю «Притяжение Таймыра».Здесь посетители сайта могут ознакомиться с программой мероприятий, узнать об участниках и гостях, среди которых: писатели, фотографы-путешественники, режиссеры, уникальные исполнители традиционных народных песен, хореографические коллективы, мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства.По ходу фестиваля вся информация о мероприятиях будет оперативно размещаться во вкладке. Любой желающий сможет следить за событиями Арктического фестиваля онлайн и стать его виртуальным участником.Основные мероприятия III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра» пройдут в столице Таймыра с 1 по 10 декабря 2017 года. В нем примут участие гости и делегаты из Швейцарии, Норвегии и Швеции, а также творческие коллективы, исполнители и мастера декоративно-прикладного искусства всех поселений Таймыра, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.