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29 ноября 2017, 19:24



«Русал» и «Норникель» решили отказаться от идеи слияния

ОК «Русал» - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира, компания реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. По итогам девяти месяцев 2017 года «Русал» увеличил производство алюминия на 0,3%, до 2,763 миллиона тонн. «Норникель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются «Интеррос» Владимира Потанина (30,3% акций), «Русал» Олега Дерипаски (27,8%), Crispian Investments (структура Романа Абрамовича и его партнеров, 4,95% акций).

Просмотров:176 Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. «Мы сошлись, что UC Rusal и «Норникель» - разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно. Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться», - сказал Потанин. Представитель Дерипаски в свою очередь заявил изданию, что доля в «Норникеле» всегда рассматривалась «как стратегическая инвестиция и эта позиция не менялась».ОК «Русал» - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира, компания реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. По итогам девяти месяцев 2017 года «Русал» увеличил производство алюминия на 0,3%, до 2,763 миллиона тонн.«Норникель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются «Интеррос» Владимира Потанина (30,3% акций), «Русал» Олега Дерипаски (27,8%), Crispian Investments (структура Романа Абрамовича и его партнеров, 4,95% акций).