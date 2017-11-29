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29 ноября 2017, 19:31



«Небо танцует». В феврале 2018 года в Норильске пройдет XIX Всероссийский конкурс танцевального искусства

К участию приглашаются любительские и профессиональные танцевальные коллективы, дуэты и солисты в возрасте от 3 до 35 лет. Конкурсные соревнования будут проходить с 1 по 4 февраля в городском центре культуры в номинациях «Народный танец», «Стилизованный танец», «Классический танец», «Современный танец (модерн, джаз-модерн, контемпорари, свободная пластика)», «Уличный танец (streetdance, брейк, тектоник, вакинг, хип-хоп, хаус и т.д.)», «Эстрадный танец», «Детский сад», «Детский танец». В состав жюри конкурса войдут ведущие деятели искусства, известные представители танцевального мира, а также педагоги крупнейших профильных ВУЗов, которые проведут в рамках конкурса серию мастер-классов. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.dancerussia.ru, а также на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru (раздел «Управление по делам культуры и искусства», подраздел «Конкурсы»).

Просмотров:155 Конкурс проводится для поддержки юных талантов, детского и молодежного творчества, создания творческой лаборатории для обучения и обмена мнениями между участниками, членами жюри, педагогами и гостями конкурса, создания качественной базы для демонстрации танцевального мастерства коллективов города и региона.К участию приглашаются любительские и профессиональные танцевальные коллективы, дуэты и солисты в возрасте от 3 до 35 лет.Конкурсные соревнования будут проходить с 1 по 4 февраля в городском центре культуры в номинациях «Народный танец», «Стилизованный танец», «Классический танец», «Современный танец (модерн, джаз-модерн, контемпорари, свободная пластика)», «Уличный танец (streetdance, брейк, тектоник, вакинг, хип-хоп, хаус и т.д.)», «Эстрадный танец», «Детский сад», «Детский танец».В состав жюри конкурса войдут ведущие деятели искусства, известные представители танцевального мира, а также педагоги крупнейших профильных ВУЗов, которые проведут в рамках конкурса серию мастер-классов.С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.dancerussia.ru, а также на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru (раздел «Управление по делам культуры и искусства», подраздел «Конкурсы»).