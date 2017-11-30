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30 ноября 2017, 11:56



В Норильске стартовал прием работ на первую региональную художественную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».

К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. Важное условие - работы должны быть созданы начиная с 2010 года и ранее не экспонированы публично. Конкурсный отбор работ в экспозицию проводит выставком, в который входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе. Василий Мороз, заместитель директора по развитию Музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска»: «Региональная выставка проводится с целью поддержки талантливых авторов и развития искусства и художественного творчества на севере Красноярского края. Для профессиональных норильских и таймырских художников участие в выставке - возможность показать свое творчество широкой публике в выставочном музейном пространстве. Это так называемый формат «отчетный», предъявление того, что создано и еще не демонстрировалось. Стать автором выставки престижно - в экспозицию войдут не все, а только избранные выставкомом произведения». Выставка планируется как ежегодное ключевое художественное событие, представляющее лучшие произведения художников севера Красноярья. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция». Работы принимаются до 1 декабря 2017 года по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 78, художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска", т. (3919) 433568; e-mail: severvystavkom@gmail.com

Просмотров:192 Организаторы выставки - управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска совместно с Музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» объявляют о начале приема заявок на участие от норильских и таймырских художников. Выставка откроется в художественной галерее МВК «Музей Норильска» (Талнахская, 78) в Международный день художника 8 декабря 2017 года.К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. Важное условие - работы должны быть созданы начиная с 2010 года и ранее не экспонированы публично.Конкурсный отбор работ в экспозицию проводит выставком, в который входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе.Василий Мороз, заместитель директора по развитию Музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска»: «Региональная выставка проводится с целью поддержки талантливых авторов и развития искусства и художественного творчества на севере Красноярского края. Для профессиональных норильских и таймырских художников участие в выставке - возможность показать свое творчество широкой публике в выставочном музейном пространстве. Это так называемый формат «отчетный», предъявление того, что создано и еще не демонстрировалось. Стать автором выставки престижно - в экспозицию войдут не все, а только избранные выставкомом произведения».Выставка планируется как ежегодное ключевое художественное событие, представляющее лучшие произведения художников севера Красноярья. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».Работы принимаются до 1 декабря 2017 года по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 78, художественная галерея МБУ "МВК "Музей Норильска", т. (3919) 433568; e-mail: severvystavkom@gmail.com