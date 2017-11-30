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30 ноября 2017, 12:02



Две программы по изучению лицензионного участка «Хатангский» обсудила общественность Таймыра.

Владельцем лицензии на недропользование является ПАО «НК «Роснефть», заказчиком работ выступило ООО «РН-Шельф-Арктика», разработчиком документации – ООО «НефтеГазСтрой Центр». Общественность рассмотрела материалы по программе комплексных геофизических исследований на лицензионном участке «Хатангский», включая оценку воздействия на окружающую среду. Со вступительным словом выступил представитель ООО «РН-Шельф- Арктика» Александр Минаев: «Работы, о которых мы сегодня говорим, направлены на уточнение геологической структуры и на поиск новых перспективных структур грунтов на лицензионном участке. Все запланированные работы будут проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы». Более подробно о сроках выполнения работ, видах исследований и используемом оборудовании рассказал генеральный директор ООО «НефтеГазСтрой Центр» Александр Ильичев. По его словам, при соблюдении запланированных природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду носит локальный, кратковременный и незначительный характер. При рассмотрени материалов по программе инженерно-геологических изысканий на лицензионном участке «Хатангский», включая ОВОС, Александр Минаев пояснил: «В бухте Нордвик будут проведены геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания и направлены на изучение структуры верхней части грунтов. Для того чтобы однажды поставить там морскую буровую платформу». После представления проектных документаций присутствующие задали свои вопросы, высказали замечания и предложения по каждой из программ, которые были занесены в протокол. Общественные обсуждения по двум программам были признаны состоявшимися, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:204 Общественные обсуждения материалов двух программ по изучению лицензионного участка «Хатангский» проходили на базе МБУК «Дудинская ЦБС». Провела заседания начальник отдела природных ресурсов администрации муниципального района Людмила Попова.Владельцем лицензии на недропользование является ПАО «НК «Роснефть», заказчиком работ выступило ООО «РН-Шельф-Арктика», разработчиком документации – ООО «НефтеГазСтрой Центр».Общественность рассмотрела материалы по программе комплексных геофизических исследований на лицензионном участке «Хатангский», включая оценку воздействия на окружающую среду.Со вступительным словом выступил представитель ООО «РН-Шельф- Арктика» Александр Минаев: «Работы, о которых мы сегодня говорим, направлены на уточнение геологической структуры и на поиск новых перспективных структур грунтов на лицензионном участке. Все запланированные работы будут проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы».Более подробно о сроках выполнения работ, видах исследований и используемом оборудовании рассказал генеральный директор ООО «НефтеГазСтрой Центр» Александр Ильичев. По его словам, при соблюдении запланированных природоохранных мероприятий воздействие на окружающую среду носит локальный, кратковременный и незначительный характер.При рассмотрени материалов по программе инженерно-геологических изысканий на лицензионном участке «Хатангский», включая ОВОС, Александр Минаев пояснил: «В бухте Нордвик будут проведены геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания и направлены на изучение структуры верхней части грунтов. Для того чтобы однажды поставить там морскую буровую платформу».После представления проектных документаций присутствующие задали свои вопросы, высказали замечания и предложения по каждой из программ, которые были занесены в протокол.Общественные обсуждения по двум программам были признаны состоявшимися, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.