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30 ноября 2017, 12:11



В воскресенье, 3 декабря, в столице Таймыра состоится митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата.

За подготовку и проведение мероприятия отвечает МКУ «Таймырский молодёжный центр». Памятная дата - День неизвестного солдата - отмечается в России 3 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации 5 ноября 2014 года. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены. Митинги памяти в это воскресенье пройдут в разных уголках нашей страны. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» являются символом памятного дня, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:186 Митинг начнется в 12.00 у памятника воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие посвящается памяти погибших фронтовиков и воинов, защищавших нашу Родину во время военных конфликтов, могилы которых не могут посетить потомки. Принять участие в митинге могут все желающие жители Таймыра.За подготовку и проведение мероприятия отвечает МКУ «Таймырский молодёжный центр».Памятная дата - День неизвестного солдата - отмечается в России 3 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации 5 ноября 2014 года.Дата выбрана не случайно. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены.Митинги памяти в это воскресенье пройдут в разных уголках нашей страны. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» являются символом памятного дня, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.