Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 ноября 2017, 12:16



В Норильске будут судить мужчину за кражу с банковской карты приятеля.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Он был приглашен в отдел полиции, где дал признательные показания. Полицейские выяснили, что потерпевший с приятелями отдыхал на местных озерах, где компания распивала спиртные напитки. Когда пришло время расходиться по домам, потерпевший решил продолжить времяпрепровождение в гостях. От чрезмерного количества выпитого заявитель уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу банковской карты, с которой, как позднее выяснил, было снято 20 тысяч рублей. Как установили стражи порядка, приятель потерпевшего похитил банковскую карту спящего друга и снял с нее деньги, воспользовавшись пин-кодом, который запомнил во время расчета заявителя в магазине. Похищенную сумму истратил, а карту сломал и выбросил, чтобы отвести от себя подозрения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд.

Просмотров:211 Сообщение о хищении денежных средств со счета поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 в августе от 33-летнего жителя Талнаха. Причиненный ущерб мужчина оценил в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Он был приглашен в отдел полиции, где дал признательные показания.Полицейские выяснили, что потерпевший с приятелями отдыхал на местных озерах, где компания распивала спиртные напитки. Когда пришло время расходиться по домам, потерпевший решил продолжить времяпрепровождение в гостях. От чрезмерного количества выпитого заявитель уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу банковской карты, с которой, как позднее выяснил, было снято 20 тысяч рублей.Как установили стражи порядка, приятель потерпевшего похитил банковскую карту спящего друга и снял с нее деньги, воспользовавшись пин-кодом, который запомнил во время расчета заявителя в магазине. Похищенную сумму истратил, а карту сломал и выбросил, чтобы отвести от себя подозрения.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд.