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30 ноября 2017, 12:53



Шесть общественных проектов со всей России поддержит дирекция Универсиады. В следующем году конкурс будет продлен.

Всего на конкурс поступило 24 заявки из девяти регионов России. Победителями конкурса стали шесть проектов. Представители Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска будут проводить мероприятия, направленные на продвижение идей о спорте и зимней Универсиаде - 2019, в Северной столице будет оформлена тематическая зона в стилистике студенческих игр на фестивале Campus-2018 и пройдут мероприятия на спортивную тематику. В городе Каргополе Архангельской области пройдут соревнования по зимним видам спорта среди подростков и молодежи, уроки Универсиады для школьников и другие события, посвященные предстоящим студенческим играм. В Красноярском крае от СФУ для жителей Минусинского, Шушенского и Нижнеингашского районов в следующем году будут организованы спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия. Федерация керлинга проведёт фестиваль по напольному и дворовому керлингу, а под руководством представителей Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства в 2018 году будет создана «Аллея спортсменов». Одним из основных критериев, учитываемых при определении победителей, стала общественная значимость проектов - будут ли они интересны, какое количество участников соберёт проект и др. Победившие в конкурсе идеи получат ресурсную, информационную и иную поддержку для воплощения в жизнь, а также будут отмечены почетными грамотами. «Для нас важно, чтобы каждый человек мог внести пусть малый, но очень важный вклад в подготовку и проведение масштабного спортивного праздника. Для этого мы готовы поддержать инициативы жителей всей страны», - подчеркнул заместитель генерального директора исполнительной дирекции зимней Универсиады - 2019 Константин Гуреев. Отметим, что в виду большого интереса со стороны заявителей Всероссийский конкурс общественных проектов будет продлен. Дополнительный отбор заявок состоится в 2018 году. Получить подробную информацию о конкурсе можно по электронной почте socialproject@krsk2019.ru.

Просмотров:178 В Красноярске подвели итоги Всероссийского конкурса общественных проектов, направленных на популяризацию студенческого спорта, здорового образа жизни и зимней Универсиады-2019, сообщает НИА-Красноярск.Всего на конкурс поступило 24 заявки из девяти регионов России. Победителями конкурса стали шесть проектов. Представители Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска будут проводить мероприятия, направленные на продвижение идей о спорте и зимней Универсиаде - 2019, в Северной столице будет оформлена тематическая зона в стилистике студенческих игр на фестивале Campus-2018 и пройдут мероприятия на спортивную тематику. В городе Каргополе Архангельской области пройдут соревнования по зимним видам спорта среди подростков и молодежи, уроки Универсиады для школьников и другие события, посвященные предстоящим студенческим играм.В Красноярском крае от СФУ для жителей Минусинского, Шушенского и Нижнеингашского районов в следующем году будут организованы спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия. Федерация керлинга проведёт фестиваль по напольному и дворовому керлингу, а под руководством представителей Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства в 2018 году будет создана «Аллея спортсменов».Одним из основных критериев, учитываемых при определении победителей, стала общественная значимость проектов - будут ли они интересны, какое количество участников соберёт проект и др. Победившие в конкурсе идеи получат ресурсную, информационную и иную поддержку для воплощения в жизнь, а также будут отмечены почетными грамотами.«Для нас важно, чтобы каждый человек мог внести пусть малый, но очень важный вклад в подготовку и проведение масштабного спортивного праздника. Для этого мы готовы поддержать инициативы жителей всей страны», - подчеркнул заместитель генерального директора исполнительной дирекции зимней Универсиады - 2019 Константин Гуреев.Отметим, что в виду большого интереса со стороны заявителей Всероссийский конкурс общественных проектов будет продлен. Дополнительный отбор заявок состоится в 2018 году. Получить подробную информацию о конкурсе можно по электронной почте socialproject@krsk2019.ru.