Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 ноября 2017, 13:00



Миллиард на школьные завтраки. Депутат ЗС от Норильска Людмила Магомедова поддержала проект закона «О внесении изменений в Закон края «О защите прав ребенка».

Законопроектом также предусмотрена денежная компенсация взамен питания, комплекта одежды и обуви, мягкого инвентаря отдельным категориям обучающихся и опекунам, попечителям и приемным родителям, которая также будет индексироваться. С момента установления временной опеки будет выплачиваться пособие на ребенка, чего раньше не было предусмотрено. Таким образом, с 2018 года вводится новая категория получателей пособия. С учетом депутатских поправок необходимые средства предусмотрены в проекте бюджета. Эта мера носит заявительный характер, сейчас по краю порядка 82 тысяч детей питаются бесплатно, это составляет около 30 процентов от общего количества. Председатель комитета Людмила Магомедова отметила, что комитетом совместно с министерством образования, Счетной палатой и экспертно-правовым управлением Законодательного собрания проделана огромная работа по подготовке законопроекта: «Великое дело свершится, если сессия поддержит законопроект. В декабре уже состоятся конкурсы по закупке продуктов питания, и надо, чтобы они прошли по новым правилам. В проекте постановления по этому законопроекту мы предусматриваем комплекс мер по установлению системы норм по формированию государственной политики в сфере защиты прав детей, определению стандартов питания обучающихся, по переводу на натуральные нормы обеспечения и унификации мер социальной поддержки». Комитет принял решение вынести законопроект для рассмотрения в двух чтениях на сессию и одновременно обсудить проект постановления Законодательного собрания «О предложениях правительству края в связи с принятием Закона края «О внесении изменений в Закон края "О защите прав ребенка».

Просмотров:200 Об этом шла речь на заседании комитета по образованию, культуре и спорту. И. о. министра образования края Светлана Маковская рассказала, что в связи с внесенными изменениями значительно увеличиваются суммы на организацию питания отдельных категорий детей, так как эти расходы будут индексироваться и выплачиваться с учетом районных коэффициентов. Так, стоимость бесплатного горячего завтрака для детей из семей с низким уровнем доходов в Красноярске вырастет с 31,6 до 43,4 рубля, а общая сумма расходов увеличится в следующем году с 761 млн рублей почти до одного миллиарда, сообщили в пресс-службе ЗС Красноярского края.Законопроектом также предусмотрена денежная компенсация взамен питания, комплекта одежды и обуви, мягкого инвентаря отдельным категориям обучающихся и опекунам, попечителям и приемным родителям, которая также будет индексироваться. С момента установления временной опеки будет выплачиваться пособие на ребенка, чего раньше не было предусмотрено. Таким образом, с 2018 года вводится новая категория получателей пособия. С учетом депутатских поправок необходимые средства предусмотрены в проекте бюджета.Эта мера носит заявительный характер, сейчас по краю порядка 82 тысяч детей питаются бесплатно, это составляет около 30 процентов от общего количества.Председатель комитета Людмила Магомедова отметила, что комитетом совместно с министерством образования, Счетной палатой и экспертно-правовым управлением Законодательного собрания проделана огромная работа по подготовке законопроекта: «Великое дело свершится, если сессия поддержит законопроект. В декабре уже состоятся конкурсы по закупке продуктов питания, и надо, чтобы они прошли по новым правилам. В проекте постановления по этому законопроекту мы предусматриваем комплекс мер по установлению системы норм по формированию государственной политики в сфере защиты прав детей, определению стандартов питания обучающихся, по переводу на натуральные нормы обеспечения и унификации мер социальной поддержки».Комитет принял решение вынести законопроект для рассмотрения в двух чтениях на сессию и одновременно обсудить проект постановления Законодательного собрания «О предложениях правительству края в связи с принятием Закона края «О внесении изменений в Закон края "О защите прав ребенка».