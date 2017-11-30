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30 ноября 2017, 13:19



Норильская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в ряде предприятий города.

В ходе проверки выявлены нарушения требований закона, касающиеся охраны труда, соблюдения режима рабочего времени, своевременности выплат всех причитающихся работникам сумм при увольнении. Установлены нарушения трудовых прав инвалидов. Проверкой выявлено более 70 нарушений закона, возбуждено девять дел об административных правонарушениях, руководителям предприятий транспорта внесено семь представлений, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров:233 Норильская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и законодательства об охране труда в ООО «Аэропорт «Норильск», АО «НорильскАвиа», ЗТФ ПАО" ГМК «Норильский никель», ООО «НордАвиа», АО «Норильсктрансгаз».В ходе проверки выявлены нарушения требований закона, касающиеся охраны труда, соблюдения режима рабочего времени, своевременности выплат всех причитающихся работникам сумм при увольнении. Установлены нарушения трудовых прав инвалидов.Проверкой выявлено более 70 нарушений закона, возбуждено девять дел об административных правонарушениях, руководителям предприятий транспорта внесено семь представлений, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.