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30 ноября 2017, 14:20



Нарушения в сфере безопасной эксплуатации и прав пассажиров воздушного транспорта обсудили на открытом форуме Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В форуме приняли участие: исполняющий обязанности Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко, представители общественности, руководители контролирующих и надзорных органов в сфере транспорта, предприятий воздушного транспорта, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Открывая мероприятие, и. о. Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко отметил, что диалог прокуратуры с гражданскими институтами и общественностью в самых различных сферах крайне важен и проводится регулярно. Оперативное информирование общественности о наиболее важных направлениях работы прокуроров способствует росту правосознания граждан и руководителей бизнес-структур, а участие представителей общественных организаций в обсуждении актуальных вопросов дает возможность глубже вникать в суть проблем и оперативно принимать меры. Живой интерес и дискуссию среди участников форума вызвало выступление начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергея Беликова. Он отметил, что надзорная практика транспортных прокуроров, к сожалению, свидетельствует о том, что организациями воздушного транспорта допускаются нарушения в сфере его безопасной эксплуатации, прав пассажиров. Предприятиями отрасли не всегда соблюдаются требования по подготовке судов к полётам, допускается их эксплуатация в отсутствие необходимых документов, обслуживание инженерно-техническим персоналом, не прошедшим соответствующего обучения. Нередки нарушения норм режима труда и отдыха летных экипажей, медицинского обеспечения полётов. В аэропортовой деятельности не исключены факты некачественного осуществления обслуживания, в том числе влекущие повреждение воздушных судов, проведения пред- и послеполётного досмотров пассажиров и членов экипажей. Имеют место случаи непредоставления авиакомпаниями всего гарантированного комплекса услуг пассажирам при задержке авиарейсов свыше двух часов. Установлены факты необоснованного отказа пассажирам в перевозке воздушным транспортом. В ходе мероприятия, присутствующие активно высказывали свое мнение по теме форума, задавали интересующие их вопросы. Завершая мероприятие, и. о. Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко отметил, что итоги обсуждения обязательно будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с органами власти и контролирующими органами, представителями общественности, экспертного и бизнес-сообщества. Он подчеркнул, что открытые форумы Западно-Сибирская транспортная прокуратура намерена проводить на системной основе, и представители общественности, заинтересованные организации могут предлагать свои темы для обсуждения на последующих форумах.

Просмотров:194 Состоялся форум в Новосибирске и был посвящен обеспечению безопасной эксплуатации воздушного транспорта на территории Западной Сибири.В форуме приняли участие: исполняющий обязанности Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко, представители общественности, руководители контролирующих и надзорных органов в сфере транспорта, предприятий воздушного транспорта, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Открывая мероприятие, и. о. Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко отметил, что диалог прокуратуры с гражданскими институтами и общественностью в самых различных сферах крайне важен и проводится регулярно. Оперативное информирование общественности о наиболее важных направлениях работы прокуроров способствует росту правосознания граждан и руководителей бизнес-структур, а участие представителей общественных организаций в обсуждении актуальных вопросов дает возможность глубже вникать в суть проблем и оперативно принимать меры.Живой интерес и дискуссию среди участников форума вызвало выступление начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергея Беликова.Он отметил, что надзорная практика транспортных прокуроров, к сожалению, свидетельствует о том, что организациями воздушного транспорта допускаются нарушения в сфере его безопасной эксплуатации, прав пассажиров.Предприятиями отрасли не всегда соблюдаются требования по подготовке судов к полётам, допускается их эксплуатация в отсутствие необходимых документов, обслуживание инженерно-техническим персоналом, не прошедшим соответствующего обучения. Нередки нарушения норм режима труда и отдыха летных экипажей, медицинского обеспечения полётов.В аэропортовой деятельности не исключены факты некачественного осуществления обслуживания, в том числе влекущие повреждение воздушных судов, проведения пред- и послеполётного досмотров пассажиров и членов экипажей.Имеют место случаи непредоставления авиакомпаниями всего гарантированного комплекса услуг пассажирам при задержке авиарейсов свыше двух часов. Установлены факты необоснованного отказа пассажирам в перевозке воздушным транспортом.В ходе мероприятия, присутствующие активно высказывали свое мнение по теме форума, задавали интересующие их вопросы.Завершая мероприятие, и. о. Западно-Сибирского транспортного прокурора Денис Костенко отметил, что итоги обсуждения обязательно будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с органами власти и контролирующими органами, представителями общественности, экспертного и бизнес-сообщества. Он подчеркнул, что открытые форумы Западно-Сибирская транспортная прокуратура намерена проводить на системной основе, и представители общественности, заинтересованные организации могут предлагать свои темы для обсуждения на последующих форумах.