Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 ноября 2017, 15:05



У ТОФ и Южного кластера большое будущее. Потанин рассказал о «спортивной форме» «Норникеля» и его планах.

«Мы разделили медную и никелевую цепочки между Кольской ГМК и Заполярным филиалом, что повысило эффективность», — отметил бизнесмен. При этом проводится модернизация, направленная на существенное сокращение негативного влияния производств на экологию. «Мы обновили и увеличиваем наши плавильные мощности на Надеждинском заводе, — конкретизировал Потанин. — С одной стороны, у нас это все становится более современным, а с другой – дает возможности для развития». По словам Потанина, продукция компании в настоящее время переосмысливается рынком. «Палладия требуется все больше. С кобальтом, с никелем такая же история в связи с производством батарей для электромобилей. Поэтому мы стараемся понять, как мы могли бы увеличить акционерную стоимость, адаптируя портфель наших продуктов к нуждам новых индустрий и нового спроса», - рассказал президент «Норникеля». В ближайшем будущем «Норникель» планирует существенно расширить мощности по обогащению руды путем строительства третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики и развития Южного кластера с задействованием мощности Норильской обогатительной фабрики. В течение пяти лет, по словам Потанина, компания может «получить существенную прибавку к тому производству, которое мы демонстрируем сегодня». Однако ожидания рынка по мнению экспертов "Норникеля" завышены, поэтому вместо массированных инвестиций компания будет заниматься тонкой настройкой «продуктовых рядов».

Просмотров:227 За пять лет новая команда руководства «Норникеля» привела компанию в «спортивную форму», посредством укрепления инвестиционной и бюджетной дисциплины, а также реконфигурации производства, сообщает Lenta.ru, со ссылкой на интервью президента «Норникеля» Владимира Потанина «Ведомостям».«Мы разделили медную и никелевую цепочки между Кольской ГМК и Заполярным филиалом, что повысило эффективность», — отметил бизнесмен.При этом проводится модернизация, направленная на существенное сокращение негативного влияния производств на экологию. «Мы обновили и увеличиваем наши плавильные мощности на Надеждинском заводе, — конкретизировал Потанин. — С одной стороны, у нас это все становится более современным, а с другой – дает возможности для развития».По словам Потанина, продукция компании в настоящее время переосмысливается рынком. «Палладия требуется все больше. С кобальтом, с никелем такая же история в связи с производством батарей для электромобилей. Поэтому мы стараемся понять, как мы могли бы увеличить акционерную стоимость, адаптируя портфель наших продуктов к нуждам новых индустрий и нового спроса», - рассказал президент «Норникеля».В ближайшем будущем «Норникель» планирует существенно расширить мощности по обогащению руды путем строительства третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики и развития Южного кластера с задействованием мощности Норильской обогатительной фабрики.В течение пяти лет, по словам Потанина, компания может «получить существенную прибавку к тому производству, которое мы демонстрируем сегодня». Однако ожидания рынка по мнению экспертов "Норникеля" завышены, поэтому вместо массированных инвестиций компания будет заниматься тонкой настройкой «продуктовых рядов».