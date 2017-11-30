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30 ноября 2017, 15:08



Главный вопрос – бюджет. Сегодня в столице края проходит третье заседание IV сессии Законодательного собрания.

Открывая заседание, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов заявил: «Данная сессия имеет особое значение, поскольку нам предстоит рассмотреть бюджет края на будущий год, и весь блок вопросов связан с этим финансовым документом. Завершающая сессия текущего года состоится 19 декабря, прошу учесть это при составлении плана работы». Кроме того, народные избранники обсудят прогнозный план приватизации на следующий год, рассмотрят законопроект, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в крае, а также документ, предусматривающий пролонгацию льготы на имущество организаций для сельхозтоваропроизводителей. Депутаты обсудят также изменения в Законе «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений». Депутаты планируют принять в окончательном чтении изменения в краевые законы: «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»; «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»; «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и ряд других. В ходе обсуждения повестки парламентарии озвучили наиболее острые проблемы в крае. В частности, Сергей Толмачев поднял тему застройки вокруг Академгородка и СФУ. Депутат отметил, что в этом районе наблюдается дефицит мест в школах и детских садах. Кроме того, дорога, ведущая в центр города перегружена транспортом, нет необходимой социальной инфраструктуру для застройки. Также планируется застроить дачные поселки, находящиеся в Октябрьском районе Красноярка. Толмачев предложил властям обратить внимание на эту проблему. Первый заместитель председателя Заксобрания Алексей Клешко поднял вопрос о переносе сроков выдачи пенсий жителям региона на более ранние даты.

Просмотров:173 В ходе заседания депутатам предстоит рассмотреть более 30 вопросов. Главным из них станет принятие во втором чтении главного финансового документа региона - краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, сообщает НИА-Красноярск.Открывая заседание, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов заявил: «Данная сессия имеет особое значение, поскольку нам предстоит рассмотреть бюджет края на будущий год, и весь блок вопросов связан с этим финансовым документом. Завершающая сессия текущего года состоится 19 декабря, прошу учесть это при составлении плана работы».Кроме того, народные избранники обсудят прогнозный план приватизации на следующий год, рассмотрят законопроект, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в крае, а также документ, предусматривающий пролонгацию льготы на имущество организаций для сельхозтоваропроизводителей. Депутаты обсудят также изменения в Законе «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений».Депутаты планируют принять в окончательном чтении изменения в краевые законы: «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»; «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»; «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и ряд других.В ходе обсуждения повестки парламентарии озвучили наиболее острые проблемы в крае. В частности, Сергей Толмачев поднял тему застройки вокруг Академгородка и СФУ. Депутат отметил, что в этом районе наблюдается дефицит мест в школах и детских садах. Кроме того, дорога, ведущая в центр города перегружена транспортом, нет необходимой социальной инфраструктуру для застройки. Также планируется застроить дачные поселки, находящиеся в Октябрьском районе Красноярка. Толмачев предложил властям обратить внимание на эту проблему.Первый заместитель председателя Заксобрания Алексей Клешко поднял вопрос о переносе сроков выдачи пенсий жителям региона на более ранние даты.