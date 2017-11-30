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30 ноября 2017, 15:43



«Норникель» возглавил рейтинг 500 крупнейших компаний Сибири.

Рейтинг из пятисот крупнейших компаний Сибирского федерального округа в 2016 году составил журнал «Эксперт-Сибирь». При составлении списка учитывались объёмы продаж, темпы прироста, чистая прибыль и рентабельность компаний. По итогам на первом месте рейтинга уверенно разместилась компания «Норникель», значительно обойдя конкурентов. Дочерние предприятия компании также вошли в список, оказавшись во второй сотне списка: авиакомпания Nordstar (102 место), «Востокгеология» (105), «Таймыргаз» (166) и «Норильскгазпром» (170). На втором месте разместилась компания «Ванкорнефть», остальные компании Красноярского края расположились чуть ниже: «Русгидро» и «Полюс Красноярск» занимают 9-е и 10-е места соответственно, «РУСАЛ» разместился на 20-м месте рейтинга. Ниже расположились компании «МРСК Сибири» (24), «РН-Ванкор» (27), ГК «Командор» (30). Согласно рейтинговой таблице, объём реализации «Норникеля» в 2016 году составил 548 564 млн рублей (на 42, 5 млн рублей больше, чем в 2015 году). Кроме того, в прошлом году темпы прироста составили 8,38%, чистая прибыль — 167 444 млн рублей, а рентабельность компании достигла 30,52%. Эксперты отмечают, что темпы прироста прибыли сибирских компаний в целом растут медленнее, чем ожидалось, но всё же растут, избегая резких скачков и падений, а это говорит об экономической стабильности региона. Так, значительный прирост показывает отрасль цветной металлургии — как в инвестиционном, так и в техническом плане. На это повлиял запуск крупных гринфилд-проектов, одним из которых стал Быстринский ГОК в Забайкалье, в строительство которого было инвестировано в общей сложности 90 млрд рублей. Привлекаемые сюда иностранные вложения (китайский партнёр Highland Fund с долей в проекте 39,32%) также положительно влияют на устойчивость национальной экономики.

Просмотров:202 По итогам 2016 года компания «Норникель» заняла первую строчку рейтинга «400+100 компаний Сибири», сообщает ИА 1-Line.Рейтинг из пятисот крупнейших компаний Сибирского федерального округа в 2016 году составил журнал «Эксперт-Сибирь». При составлении списка учитывались объёмы продаж, темпы прироста, чистая прибыль и рентабельность компаний.По итогам на первом месте рейтинга уверенно разместилась компания «Норникель», значительно обойдя конкурентов. Дочерние предприятия компании также вошли в список, оказавшись во второй сотне списка: авиакомпания Nordstar (102 место), «Востокгеология» (105), «Таймыргаз» (166) и «Норильскгазпром» (170).На втором месте разместилась компания «Ванкорнефть», остальные компании Красноярского края расположились чуть ниже: «Русгидро» и «Полюс Красноярск» занимают 9-е и 10-е места соответственно, «РУСАЛ» разместился на 20-м месте рейтинга. Ниже расположились компании «МРСК Сибири» (24), «РН-Ванкор» (27), ГК «Командор» (30).Согласно рейтинговой таблице, объём реализации «Норникеля» в 2016 году составил 548 564 млн рублей (на 42, 5 млн рублей больше, чем в 2015 году). Кроме того, в прошлом году темпы прироста составили 8,38%, чистая прибыль — 167 444 млн рублей, а рентабельность компании достигла 30,52%.Эксперты отмечают, что темпы прироста прибыли сибирских компаний в целом растут медленнее, чем ожидалось, но всё же растут, избегая резких скачков и падений, а это говорит об экономической стабильности региона. Так, значительный прирост показывает отрасль цветной металлургии — как в инвестиционном, так и в техническом плане. На это повлиял запуск крупных гринфилд-проектов, одним из которых стал Быстринский ГОК в Забайкалье, в строительство которого было инвестировано в общей сложности 90 млрд рублей. Привлекаемые сюда иностранные вложения (китайский партнёр Highland Fund с долей в проекте 39,32%) также положительно влияют на устойчивость национальной экономики.