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30 ноября 2017, 16:16



Правовые основы развития Арктики обсуждают в Петербурге на V Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».

Экологические проблемы и очистка арктической зоны от загрязнений, сохранение уникальной экосистемы северных территорий и самобытность местного населения – вот основные темы пленарного заседания. Также на форуме в рамках специальной сессии обсуждается тема законодательного регулирования традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и их культуры, позволяющего развивать художественные промыслы и этнотуризм, и привлечение новых кадров в Арктическую зону. По мнению экспертов, предложенный Россией проектный подход к развитию Арктики и формирование опорных зон требует особых механизмов управления и особых правовых регуляторов, учитывающих особенность территорий. Этот вопрос обсуждается в рамках специальной секции «Современная модель государственного управления ресурсами арктических территорий: проблематика и перспективы». Международное сотрудничество и обсуждение опыта других стран - тема третьей секции «Арктика в свете международного права», сообщает ТАСС. Форум продлится по 2 декабря.

Просмотров:174 В обсуждениях принимают участие около 300 специалистов из восьми стран и разных регионов РФ, сообщает ТАСС. В числе участников исследователи, дипломатические работники и представители бизнеса из Китая, Франции, Норвегии, Дании, США, Финляндии, Канады, Германии, а также представители Совета Федерации и Госдумы, руководители субъектов и представители власти из Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской и Тюменской областей. По его итогам будет принята резолюция, содержащая практические рекомендации по совершенствованию федеральных законов, направленных на гармоничное развитие арктической зоны, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.Экологические проблемы и очистка арктической зоны от загрязнений, сохранение уникальной экосистемы северных территорий и самобытность местного населения – вот основные темы пленарного заседания. Также на форуме в рамках специальной сессии обсуждается тема законодательного регулирования традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и их культуры, позволяющего развивать художественные промыслы и этнотуризм, и привлечение новых кадров в Арктическую зону.По мнению экспертов, предложенный Россией проектный подход к развитию Арктики и формирование опорных зон требует особых механизмов управления и особых правовых регуляторов, учитывающих особенность территорий. Этот вопрос обсуждается в рамках специальной секции «Современная модель государственного управления ресурсами арктических территорий: проблематика и перспективы». Международное сотрудничество и обсуждение опыта других стран - тема третьей секции «Арктика в свете международного права», сообщает ТАСС. Форум продлится по 2 декабря.