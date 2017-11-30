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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:21 Внимание, розыск! Норильские полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину
18:19 26 человек приняли российское гражданство на этой неделе в Норильске. В городском УВД прошло две церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации
18:10 Завтра в Норильске откроется 36-й Таймырский фестиваль авторской песни
17:55 Шедевры русской и зарубежной оперной классики прозвучат в Норильске.
17:46 Сказочное представление на льду «Алиса в Стране чудес» покажут маленьким норильчанам в канун Нового года.
17:37 Завтра, 1 декабря, в Норильске планируется возобновить работу плавильного цеха Надеждинского металлургического завода.
16:16 Правовые основы развития Арктики обсуждают в Петербурге на V Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».
15:43 «Норникель» возглавил рейтинг 500 крупнейших компаний Сибири.
15:08 Главный вопрос – бюджет. Сегодня в столице края проходит третье заседание IV сессии Законодательного собрания.
15:05 У ТОФ и Южного кластера большое будущее. Потанин рассказал о «спортивной форме» «Норникеля» и его планах.
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