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30 ноября 2017, 17:37



Завтра, 1 декабря, в Норильске планируется возобновить работу плавильного цеха Надеждинского металлургического завода.

В настоящее время в Норильске продолжается сильная метель, сопровождаемая штормовым ветром. В связи с этим невозможно безопасное проведение восстановительных работ на кровельных конструкциях плавильного цеха, пострадавших от непогоды днем ранее. Работы продолжатся при наступлении благоприятных погодных условий. Для сокращения простоев плавильного оборудования в данное время в цехе проводятся плановые ремонтные работы, ранее намеченные на 4 декабря. Инцидент не повлияет на выполнение производственной программы. По плану плавильный цех начнет функционировать в штатном режиме 1 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля».

Просмотров:218 Ранее сообщалось, что вследствие сильных порывов ветра (штормовая погода, скорость ветра превышала 28 метров в секунду) на кровле плавильного цеха № 1 Надеждинского металлургического завода получила повреждения конструкция, используемая для удаления технологического пара.В настоящее время в Норильске продолжается сильная метель, сопровождаемая штормовым ветром. В связи с этим невозможно безопасное проведение восстановительных работ на кровельных конструкциях плавильного цеха, пострадавших от непогоды днем ранее. Работы продолжатся при наступлении благоприятных погодных условий.Для сокращения простоев плавильного оборудования в данное время в цехе проводятся плановые ремонтные работы, ранее намеченные на 4 декабря.Инцидент не повлияет на выполнение производственной программы. По плану плавильный цех начнет функционировать в штатном режиме 1 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля».