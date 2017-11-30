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30 ноября 2017, 17:46



Сказочное представление на льду «Алиса в Стране чудес» покажут маленьким норильчанам в канун Нового года.

В образах известных персонажей на лед выйдут профессиональные фигуристы. Полную реальность спектаклю придадут новые технологии спецэффектов: видеоинсталляции на ледовой глади, которые погружают зрителя внутрь картинки таким образом, чтобы каждый смог испытать эффект присутствия в Стране чудес: световые эффекты, клубы тяжелого дыма, красочные костюмы и декорации. Представления пройдут 23 и 24 декабря 2017 года во Дворце спорта «Арктика». Продолжительность спектакля 60 мин, телефон для справок 36-45-45.

Просмотров:200 «Алиса в Стране чудес» - удивительный спектакль для всей семьи, прекрасная сказка с простыми, но необходимыми ценностями. Как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать и, главное, верить в себя!В образах известных персонажей на лед выйдут профессиональные фигуристы.Полную реальность спектаклю придадут новые технологии спецэффектов: видеоинсталляции на ледовой глади, которые погружают зрителя внутрь картинки таким образом, чтобы каждый смог испытать эффект присутствия в Стране чудес: световые эффекты, клубы тяжелого дыма, красочные костюмы и декорации.Представления пройдут 23 и 24 декабря 2017 года во Дворце спорта «Арктика». Продолжительность спектакля 60 мин, телефон для справок 36-45-45.