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30 ноября 2017, 17:55



Шедевры русской и зарубежной оперной классики прозвучат в Норильске.

1 декабря в 19 часов гости вместе с хором выпускников, преподавателей и студентов НКИ выступят в программе «Шедевры русской и зарубежной классики». А 2 декабря в 18 часов - на вечере камерной вокальной музыки. Публику ждут в городском Концертном зале на ул. Богдана Хмельницкого, 17а. Информация о билетах: 48-53-28, 8-905-977-69-33.

Просмотров:171 В Норильском колледже искусств в честь его золотого юбилея пройдут музыкальные вечера «По страницам оперного фестиваля им. Л. В. Карташовой». Принять участие в празднике музыки прилетели известные выпускники колледжа, которые сейчас работают в ведущих театрах России и за рубежом. Норильчане услышат тенора из Швейцарии Максима Аксенова - лауреата театральной премии «Золотая маска», солиста Государственного академического Мариинского театра. Из Петрозаводска приглашен заслуженный артист республики Карелия, солист музыкального театра республики Карелия обладатель замечательного баса Андрей Блаховский. Услышим и меццо-сопрано Екатерину Марзоеву (Лаушкину) - солистку Новосибирского Государственного академического театра оперы и балета. Выступит также педагог НКИ - сопрано Анна Бигус, дипломант международного конкурса вокалистов «Звездная рапсодия».1 декабря в 19 часов гости вместе с хором выпускников, преподавателей и студентов НКИ выступят в программе «Шедевры русской и зарубежной классики». А 2 декабря в 18 часов - на вечере камерной вокальной музыки. Публику ждут в городском Концертном зале на ул. Богдана Хмельницкого, 17а. Информация о билетах: 48-53-28, 8-905-977-69-33.