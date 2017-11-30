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30 ноября 2017, 18:10



Завтра в Норильске откроется 36-й Таймырский фестиваль авторской песни

Состязание местных исполнителей пройдет в малом зале ГЦК в 20 часов. Побывать на нем смогут побывать все желающие. Исполнители, которые получат «добро» от жюри, примут участие как лауреаты в праздничной программе открытия фестиваля «Звуки северных гитар» 2 декабря в 19 часов. К этому времени прилетят еще два почетных гостя: знаменитый московский автор и исполнитель, киноактер и продюсер Алексей Иващенко и популярный бард Ирина Орищенко из Горно-Алтайска. Они выступят 3 декабря в 14 часов в программе для детей «Зеленая карета» и в 17 часов - в гала-концерте. В фестивальные дни публика познакомится и с фотовыставкой, которая расскажет об истории Таймырского фестиваля авторской песни. Билеты - в кассе ГЦК, заказ по телефонам: 22-99-14, 33-76-50.

Просмотров:192 Жюри фестиваля возглавит маститый бард из Самары Александр Исаев, который не раз бывал в Норильске в составе знаменитого «Грушинского трио».Состязание местных исполнителей пройдет в малом зале ГЦК в 20 часов. Побывать на нем смогут побывать все желающие. Исполнители, которые получат «добро» от жюри, примут участие как лауреаты в праздничной программе открытия фестиваля «Звуки северных гитар» 2 декабря в 19 часов.К этому времени прилетят еще два почетных гостя: знаменитый московский автор и исполнитель, киноактер и продюсер Алексей Иващенко и популярный бард Ирина Орищенко из Горно-Алтайска. Они выступят 3 декабря в 14 часов в программе для детей «Зеленая карета» и в 17 часов - в гала-концерте.В фестивальные дни публика познакомится и с фотовыставкой, которая расскажет об истории Таймырского фестиваля авторской песни.Билеты - в кассе ГЦК, заказ по телефонам: 22-99-14, 33-76-50.