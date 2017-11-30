Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 ноября 2017, 18:19

26 человек приняли российское гражданство на этой неделе в Норильске. В городском УВД прошло две церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации


Обязанность принести Присягу гражданина Российской Федерации при приеме в российское гражданство возлагается на иностранных граждан и лиц без гражданства с сентября текущего года. При этом решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения Присяги, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г.Норильску.
Торжественные мероприятия с участием и.о. начальника Отдела МВД по г. Норильску Владислава Фальченко, сотрудников отдела по вопросам миграции и членов Общественного совета прошли в отделе МВД России по г. Норильску.
На исполнение Законов РФ присягнули 26 иностранных гражданин. Они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
После произнесения и подписания слов клятвы участники мероприятия получают свои российские паспорта в течение 10 дней.

Просмотров:203
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 30 ноября 2017 
18:21   Внимание, розыск! Норильские полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину 18:19   26 человек приняли российское гражданство на этой неделе в Норильске. В городском УВД прошло две церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации
18:10   Завтра в Норильске откроется 36-й Таймырский фестиваль авторской песни 17:55   Шедевры русской и зарубежной оперной классики прозвучат в Норильске.
17:46   Сказочное представление на льду «Алиса в Стране чудес» покажут маленьким норильчанам в канун Нового года. 17:37   Завтра, 1 декабря, в Норильске планируется возобновить работу плавильного цеха Надеждинского металлургического завода.
16:16   Правовые основы развития Арктики обсуждают в Петербурге на V Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты». 15:43   «Норникель» возглавил рейтинг 500 крупнейших компаний Сибири.
15:08   Главный вопрос – бюджет. Сегодня в столице края проходит третье заседание IV сессии Законодательного собрания. 15:05   У ТОФ и Южного кластера большое будущее. Потанин рассказал о «спортивной форме» «Норникеля» и его планах.
14:20   Нарушения в сфере безопасной эксплуатации и прав пассажиров воздушного транспорта обсудили на открытом форуме Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 13:19   Норильская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в ряде предприятий города.
13:00   Миллиард на школьные завтраки. Депутат ЗС от Норильска Людмила Магомедова поддержала проект закона «О внесении изменений в Закон края «О защите прав ребенка». 12:53   Шесть общественных проектов со всей России поддержит дирекция Универсиады. В следующем году конкурс будет продлен.
12:16   В Норильске будут судить мужчину за кражу с банковской карты приятеля. 12:11   В воскресенье, 3 декабря, в столице Таймыра состоится митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата.
12:02   Две программы по изучению лицензионного участка «Хатангский» обсудила общественность Таймыра. 11:56   В Норильске стартовал прием работ на первую региональную художественную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».

 29 ноября 2017 
19:31   «Небо танцует». В феврале 2018 года в Норильске пройдет XIX Всероссийский конкурс танцевального искусства. 19:24   «Русал» и «Норникель» решили отказаться от идеи слияния.
19:06   Вся информация о III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра» теперь есть в интернете. 19:03   Осторожно: мошенники! Доверчивый норильчанин лишился 600 тысяч рублей, поверив обещаниям неизвестных лиц.
17:27   В ходе всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник» норильчане собрали для четырехлетнего Андрюши Михайлова более 62 тысяч рублей. 17:17   Сепаратизму – нет! «Обстановка, связанная с межнациональными отношениями на территориях проживания коренных малочисленных народов, остается стабильной», - сообщает отдел УМВД РФ по Норильску.
17:00   1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В центральной библиотеке Норильска состоится показ художественного фильма «Даласский клуб покупателей». 16:36   Снежный городок в столице Таймыра откроют 9 декабря.
16:31   Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида, состоится в городском Центре культуры Норильска 1 декабря в 18.00. 13:17   Депутаты ЗС края утвердили параметры бюджета на 2018 год. Ощутимые суммы Норильск получит на строительство и развитие сферы ЖКХ.
13:09   Норильская семья получила заслуженную награду в столице России. 12:16   В Норильске после прокурорской проверки договоры управления 10 многоквартирными домами приводятся в соответствие с требованиями законов.
12:08   Бюджет Таймыра на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении. 11:55   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот марихуаны.

 28 ноября 2017 
18:59   В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца. 18:48   Сенаторы проконтролируют достройку перинатального центра в Норильске.
18:38   "Добрая елка" стартует в Норильске. 17:11   В Норильске из-за штормового ветра обрушилась крыша плавильного цеха НМЗ.
16:42   Норильские спортсмены с ОВЗ показали высокие результаты. 16:34   За последнее время состав МФК «Норильский никель» существенно обновился, и, несмотря на то что пока у игроков не было времени «сыграться», команда уже одержала серию сокрушительных побед.
15:45   В Норильске пройдет фестиваль ЗОЖ! Приходи! Зарядись! Оздоровись! 15:38   Бушующий над Норильском циклон стихнет завтра к вечеру, обещают синоптики.
15:04   Память знаменитого российского актера Иннокентия Смоктуновского, работавшего в Норильском драмтеатре, увековечат в Красноярском крае. 14:44   Конституция РФ разрешает. Снимать дорожных полицейских на камеру можно.
14:10   Директор Заполярного филиала «Норникель» выдвинут на премию «Человек года - 2017» в Красноярске в номинации «Экологический проект бизнеса». 12:52   В Норильске будут судить автомобилиста, укравшего телефон у своего пассажира.
12:47   Трое жителей Норильска предстанут перед судом за преступление, совершенное ими по предварительному сговору. 11:40   Сегодня начинается Рождественский пост. 40 дней даётся православным верующим на очищение тела и души перед большим светлым праздником.
11:37   В городе действует "штормовое предупреждение". Для всех школьников объявили актировку, дорогу Норильск - Алыкель закрыли для легкового автотранспорта.

 27 ноября 2017 
17:59   Благотворительная акция «Щедрый вторник» в Норильске продолжится в проекте «Меняй-играй!». 17:53   «Золотая маска» закрылась в Норильске моноспектаклем «Записки юного врача».
17:39   Нужна помощь малышу! Щедропес приглашает норильчан принять участие в благотворительной акции «Щедрый вторник».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх