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30 ноября 2017, 18:19



26 человек приняли российское гражданство на этой неделе в Норильске. В городском УВД прошло две церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации

Торжественные мероприятия с участием и.о. начальника Отдела МВД по г. Норильску Владислава Фальченко, сотрудников отдела по вопросам миграции и членов Общественного совета прошли в отделе МВД России по г. Норильску. На исполнение Законов РФ присягнули 26 иностранных гражданин. Они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. После произнесения и подписания слов клятвы участники мероприятия получают свои российские паспорта в течение 10 дней.

Просмотров:203 Обязанность принести Присягу гражданина Российской Федерации при приеме в российское гражданство возлагается на иностранных граждан и лиц без гражданства с сентября текущего года. При этом решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения Присяги, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г.Норильску.Торжественные мероприятия с участием и.о. начальника Отдела МВД по г. Норильску Владислава Фальченко, сотрудников отдела по вопросам миграции и членов Общественного совета прошли в отделе МВД России по г. Норильску.На исполнение Законов РФ присягнули 26 иностранных гражданин. Они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.После произнесения и подписания слов клятвы участники мероприятия получают свои российские паспорта в течение 10 дней.