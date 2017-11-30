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30 ноября 2017, 18:21



Внимание, розыск! Норильские полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост 175 см, среднего телосложения, смуглый, волосы короткие с лобной лысиной. Особые приметы: На предплечье правой руки имеется татуировка в виде факела, на плече левой руки - татуировка в виде девичьего лица, на пальцах левой руки - татуировка с надписью: «Иван». На носу имеется шрам от пореза. На момент исчезновения был одет в пятнистую зимнюю куртку синего цвета с капюшоном, под курткой - синий свитер и тельняшка в бело-синюю полоску, пуховый комбинезон серого цвета, утепленные прорезиненные шнурованные сапоги защитного цвета, на голове - шапка сиреневого цвета с надписью: «МОНБЛАН NN». Стражи порядка обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, с просьбой обратиться в полицию по телефонам 8 (3919) 47-24-26, 47-24-01 или 102.

Просмотров:229 6 октября 2017 года Плохов Иван Васильевич 03.07.1956 г. р. ушел из дома в тундру вниз по течению реки Норильской и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост 175 см, среднего телосложения, смуглый, волосы короткие с лобной лысиной.Особые приметы: На предплечье правой руки имеется татуировка в виде факела, на плече левой руки - татуировка в виде девичьего лица, на пальцах левой руки - татуировка с надписью: «Иван». На носу имеется шрам от пореза.На момент исчезновения был одет в пятнистую зимнюю куртку синего цвета с капюшоном, под курткой - синий свитер и тельняшка в бело-синюю полоску, пуховый комбинезон серого цвета, утепленные прорезиненные шнурованные сапоги защитного цвета, на голове - шапка сиреневого цвета с надписью: «МОНБЛАН NN».Стражи порядка обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, с просьбой обратиться в полицию по телефонам 8 (3919) 47-24-26, 47-24-01 или 102.