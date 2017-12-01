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1 декабря 2017, 10:42

Акцию ГИБДД «ПристегнисьРоссия» в Норильске поддержали воспитанники театра танца «сНежный».


В Норильске всероссийскую социальную интернет-кампанию ГИБДД «ПристегнисьРоссия» поддержали воспитанники образцового хореографического коллектива театра танцев «сНежный».
Дорожные полицейские рассказали юным танцорам о необходимости использования средств пассивной безопасности в автомобилях и разъяснили правила пользования ремнями безопасности.
В свою очередь ребята пообещали госавтоинспекторам при передвижении в автомобилях использовать ремни безопасности, а также о том, что всегда будут напоминать о важности такой защиты членам своих семей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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