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1 декабря 2017, 10:48



В таймырском посёлке Усть-Порт открылся новый Дом культуры.

На торжественном открытии Сергей Ткаченко поблагодарил красноярскую строительную компанию "Град", которая выполнила работу с большим опережением сроков, пожелал работникам Дома культуры воспитывать молодых талантливых звёздочек, и чтобы все получали радость от проведения приятного досуга. В подарок сельчанам вручил музыкальное оборудование, отметил Благодарственными письмами самых активных жителей посёлка. В выставочном зале работала выставка изделий декоративно-прикладного искусства, где были представлены изделия учащихся Усть-Портовской средней школы. В зрительном зале было многолюдно. В праздничных мероприятиях вместе с жителями посёлка Усть-Порт приняли участие оленеводы. С открытием нового Дома культуры всех поздравил глава сельского поселения Караул Дмитрий Рудник, отметив, что Дом культуры станет самым посещаемым и любимым местом в посёлке. Он также призван стать центром культуры и образования. В его помещениях будут проходить занятия для школьников по физкультуре, технологии и информатике. Здесь уже установлены компьютеры и швейные машинки. В большом зале есть площадка для настольного тенниса, будут организованы занятия по греко-римской борьбе, гимнастике и игровым видам спорта. А в день открытия школьники с удовольствием играли в компьютерные игры благодаря установленной здесь приставке Xbox. Вскоре в здание Дома культуры также будет проведена интернет-связь, и местные жители смогут получить доступ к интернету. В зрительном зале на 60 посадочных мест они будут смотреть кинофильмы, здесь будут проходить концертные и праздничные программы, выпускные балы, продолжат работу творческие объединения. На улице, кроме того, обустроена летняя концертная площадка, что тоже входило в строительный проект. Руководитель территориального подразделения сельского поселения Караул в посёлке Усть-Порт Александр Коробинский, выступая в день открытия нового Дома культуры, отметил: «Знаете, меня на 100-летие Усть-Порта спросили о том, как вы смотрите в будущее? Я ответил – с надеждой. Сейчас могу сказать даже больше. В последнее время мы стали много заниматься строительством. В прошлом году был сдан дом для учителей. В этом году поставлено три дома: четырёхквартирный и два двухквартирных. Сейчас в посёлке ведётся строительство детского сада. Сегодня открываем Дом культуры. Мы в будущее смотрим с огромным оптимизмом».

Просмотров:204 Важное событие состоялось накануне для жителей посёлка Усть-Порт и оленеводов-тундровиков сельского поселения Караул. Новоселье Дом культуры отметил, переехав в новое и современное здание. Его строительство инициировал глава Таймыра Сергей Ткаченко после одной из рабочих поездок в глубинку Таймыра и обращений северян, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.На торжественном открытии Сергей Ткаченко поблагодарил красноярскую строительную компанию "Град", которая выполнила работу с большим опережением сроков, пожелал работникам Дома культуры воспитывать молодых талантливых звёздочек, и чтобы все получали радость от проведения приятного досуга. В подарок сельчанам вручил музыкальное оборудование, отметил Благодарственными письмами самых активных жителей посёлка.В выставочном зале работала выставка изделий декоративно-прикладного искусства, где были представлены изделия учащихся Усть-Портовской средней школы.В зрительном зале было многолюдно. В праздничных мероприятиях вместе с жителями посёлка Усть-Порт приняли участие оленеводы.С открытием нового Дома культуры всех поздравил глава сельского поселения Караул Дмитрий Рудник, отметив, что Дом культуры станет самым посещаемым и любимым местом в посёлке. Он также призван стать центром культуры и образования. В его помещениях будут проходить занятия для школьников по физкультуре, технологии и информатике. Здесь уже установлены компьютеры и швейные машинки. В большом зале есть площадка для настольного тенниса, будут организованы занятия по греко-римской борьбе, гимнастике и игровым видам спорта.А в день открытия школьники с удовольствием играли в компьютерные игры благодаря установленной здесь приставке Xbox. Вскоре в здание Дома культуры также будет проведена интернет-связь, и местные жители смогут получить доступ к интернету. В зрительном зале на 60 посадочных мест они будут смотреть кинофильмы, здесь будут проходить концертные и праздничные программы, выпускные балы, продолжат работу творческие объединения. На улице, кроме того, обустроена летняя концертная площадка, что тоже входило в строительный проект.Руководитель территориального подразделения сельского поселения Караул в посёлке Усть-Порт Александр Коробинский, выступая в день открытия нового Дома культуры, отметил: «Знаете, меня на 100-летие Усть-Порта спросили о том, как вы смотрите в будущее? Я ответил – с надеждой. Сейчас могу сказать даже больше. В последнее время мы стали много заниматься строительством. В прошлом году был сдан дом для учителей. В этом году поставлено три дома: четырёхквартирный и два двухквартирных. Сейчас в посёлке ведётся строительство детского сада. Сегодня открываем Дом культуры. Мы в будущее смотрим с огромным оптимизмом».