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1 декабря 2017, 12:39



Норильские доноры самые ответственные. Сегодня Красноярский край присоединился к межрегиональному донорскому марафону «Достучаться до сердец».

Норильск же к краевой акции не присоединяется. Как пояснил и. о. главврача Красноярского краевого центра крови № 2 (Норильской станции переливания крови) Бронислав Королёв, в нашем городе проблем с нехваткой донорской крови нет давно. В Норильске примерно три тысячи постоянных доноров, сдающих кровь регулярно. В год станция перерабатывает более четырех тонн донорской крови. Нет дефицита и крови редких групп. Как отметил Бронислав Королёв, наш центр, пожалуй, один из немногих в регионе, где вопрос с обеспечением донорской кровью решен полностью. А снабжает ею центр больницы Норильска, Дудинки и таймыских поселков.

Просмотров:195 Цель донорского марафона «Достучаться до сердец» - пополнение региональных банков крови, увеличение доли регулярных доноров, популяризация безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов. Донорские акции планируется проводить в различных форматах. Это могут быть мероприятия, не связанные непосредственно со сдачей крови, такие как донорские викторины, флешмобы, квесты. Акции донорского марафона «Достучаться до сердец» особенно актуальны в преддверии новогодних праздников, когда больницы испытывают высокую потребность в стабильном поступлении донорской крови и ее компонентов.Норильск же к краевой акции не присоединяется. Как пояснил и. о. главврача Красноярского краевого центра крови № 2 (Норильской станции переливания крови) Бронислав Королёв, в нашем городе проблем с нехваткой донорской крови нет давно. В Норильске примерно три тысячи постоянных доноров, сдающих кровь регулярно. В год станция перерабатывает более четырех тонн донорской крови. Нет дефицита и крови редких групп.Как отметил Бронислав Королёв, наш центр, пожалуй, один из немногих в регионе, где вопрос с обеспечением донорской кровью решен полностью. А снабжает ею центр больницы Норильска, Дудинки и таймыских поселков.