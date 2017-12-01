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1 декабря 2017, 12:48



О мерзлотном контроле за зданиями на Крайнем Севере на VII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» расскажет председатель норильского горсовета Александр Пестряков.

Основной повесткой форума станет развитие опорных зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике. Также будут обсуждаться механизмы повышения качества жизни в арктическом регионе, развитие арктической науки и образования, внедрение новейших технологий и перспективы развития международного сотрудничества. Двухдневная программа включает в себя более 30 дискуссионных и специальных мероприятий. Спикер Норильского городского Совета депутатов выступит на форуме с докладом о решении проблем нормативного регулирования в организации мерзлотного контроля за зданиями и предложит возможные варианты решения существующих проблем в сфере стабилизации геокриологической обстановки при существующем увеличении техногенного воздействия на вечномёрзлые грунты. Предложения и инициативы форума будут включены в «Итоговую общественную резолюцию по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны РФ», которая будет направлена в Госкомиссию по вопросам развития Арктики, профильные министерства и ведомства, всем заинтересованным структурам. Подробнее с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мроприятия http://www.forumarctic.com/conf2017, сообщили в пресс-службе администрации г. Норильска.

Просмотров:229 Мероприятие будет проходить 4-6 декабря в Санкт-Петербурге. В форуме, организатором которого является Ассоциация полярников под председательством Артура Чилингарова, примут участие представители Министерств промышленности, энергетики, природы, экономического развития, образования и науки Российской Федерации, представители региональной власти, крупнейших госкорпораций и компании «Норникель».Основной повесткой форума станет развитие опорных зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике. Также будут обсуждаться механизмы повышения качества жизни в арктическом регионе, развитие арктической науки и образования, внедрение новейших технологий и перспективы развития международного сотрудничества. Двухдневная программа включает в себя более 30 дискуссионных и специальных мероприятий.Спикер Норильского городского Совета депутатов выступит на форуме с докладом о решении проблем нормативного регулирования в организации мерзлотного контроля за зданиями и предложит возможные варианты решения существующих проблем в сфере стабилизации геокриологической обстановки при существующем увеличении техногенного воздействия на вечномёрзлые грунты.Предложения и инициативы форума будут включены в «Итоговую общественную резолюцию по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны РФ», которая будет направлена в Госкомиссию по вопросам развития Арктики, профильные министерства и ведомства, всем заинтересованным структурам.Подробнее с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мроприятия http://www.forumarctic.com/conf2017, сообщили в пресс-службе администрации г. Норильска.