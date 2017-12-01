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1 декабря 2017, 13:31



Сегодня в России проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. В Красноярском крае проживают более 30 тыс. людей с положительным ВИЧ-статусом.

Количество ВИЧ-инфицированных, проживающих на территории края, состоящих на диспансерном учете, составляет 30 256 человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по краю. Несмотря на снижение уровня заболеваемости в 2017 году, эпидемиологическая обстановка на территории Красноярского края остается напряженной.

Просмотров:170 За 10 месяцев текущего года в Красноярском крае зарегистрировано 2802 случая ВИЧ-инфекции, что на 16,0% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (3359 случаев), сообщает НИА-Красноярск.Количество ВИЧ-инфицированных, проживающих на территории края, состоящих на диспансерном учете, составляет 30 256 человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по краю.Несмотря на снижение уровня заболеваемости в 2017 году, эпидемиологическая обстановка на территории Красноярского края остается напряженной.