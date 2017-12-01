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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:04 В детской игровой комнате в женской консультации города Норильска появились интерактивные развивающие автоматы «Игренок»
17:29 Авиакомпания NordStar открывает новую группу тарифов на рейсах из/в Норильск
17:13 В Норильске будут реализованы проекты фонда «Живая классика»
17:04 Бюджет Красноярского края принят во втором чтении. Норильск получит 150 млн рублей дополнительно на модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
16:32 С сегодняшнего дня в начальных классах всех школ Норильска внедрена электронная система оплаты питания учеников
15:42 Администрация города ждет предложений от норильчан. В Норильске продлили срок отбора муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 году
15:06 Две некоммерческие организации из Норильска стали победителями во втором конкурсе президентских грантов
14:28 Жены оленеводов больше не будут числиться безработными. С нового года им будут платить зарплату.
13:58 Старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров награжден за вклад в развитие института независимых директоров.
13:50 Представители Норильска принимают участие в III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра». Открыла фестиваль международная научно-практическая конференция.
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