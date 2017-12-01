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1 декабря 2017, 13:50



Представители Норильска принимают участие в III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра». Открыла фестиваль международная научно-практическая конференция.

Конференцию открыла заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова. Пожелав участникам удачи и плодотворной работы, она отметила: «Я считаю, что нам такие форумы необходимы для того, чтобы более глубоко представлять и понимать то наследие, которое мы сегодня имеем, чтобы сохранять и лучше знать труды тех людей, которые посвятили жизнь исследованиям. Кроме того, к этому обязательно нужно привлекать молодежь, которая бы присутствовала не только в качестве слушателей, но и участников конференций». Поскольку конференция посвящена 115-летию со дня рождения Андрея Попова, то темы докладов её участников связаны с жизнью великого этнографа Сибири и Севера, его работой, научными трудами, многие из которых посвящены фольклору долган. Кроме этого, на площадке конференции открылись выставки из фондов Таймырского дома народного творчества, где были представлены копии трудов Андрея Александровича Попова, собранные из разных источников, коллекция материальной культуры нганасан, долган, их традиционные игрушки, нганасанские шаманский и женский костюмы. Сегодня конференция продолжилась на площадке Таймырского дома народного творчества. Здесь проходят экскурсии по художественно-этническому комплексу им. Б. Н. Молчанова и этническому комплексу «Ойкумена», мастер-классы по традиционным обрядам долган и нганасан. После чего состоится закрытие конференции, её участники подведут итоги двухдневной работы.

Просмотров:193 В столице Таймыра стартовали мероприятия, проходящие в рамках III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра». Накануне в Таймырском колледже начала работу международная научно-практическая конференция «Андрей Александрович Попов – великий этнограф Сибири и Севера», в работе которой приняли участие представители Японии, Санкт-Петербурга, Эвенкии и Норильска, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».Конференцию открыла заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова. Пожелав участникам удачи и плодотворной работы, она отметила: «Я считаю, что нам такие форумы необходимы для того, чтобы более глубоко представлять и понимать то наследие, которое мы сегодня имеем, чтобы сохранять и лучше знать труды тех людей, которые посвятили жизнь исследованиям. Кроме того, к этому обязательно нужно привлекать молодежь, которая бы присутствовала не только в качестве слушателей, но и участников конференций».Поскольку конференция посвящена 115-летию со дня рождения Андрея Попова, то темы докладов её участников связаны с жизнью великого этнографа Сибири и Севера, его работой, научными трудами, многие из которых посвящены фольклору долган.Кроме этого, на площадке конференции открылись выставки из фондов Таймырского дома народного творчества, где были представлены копии трудов Андрея Александровича Попова, собранные из разных источников, коллекция материальной культуры нганасан, долган, их традиционные игрушки, нганасанские шаманский и женский костюмы.Сегодня конференция продолжилась на площадке Таймырского дома народного творчества. Здесь проходят экскурсии по художественно-этническому комплексу им. Б. Н. Молчанова и этническому комплексу «Ойкумена», мастер-классы по традиционным обрядам долган и нганасан. После чего состоится закрытие конференции, её участники подведут итоги двухдневной работы.