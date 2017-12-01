Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 декабря 2017, 13:50

Представители Норильска принимают участие в III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра». Открыла фестиваль международная научно-практическая конференция.


В столице Таймыра стартовали мероприятия, проходящие в рамках III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра». Накануне в Таймырском колледже начала работу международная научно-практическая конференция «Андрей Александрович Попов – великий этнограф Сибири и Севера», в работе которой приняли участие представители Японии, Санкт-Петербурга, Эвенкии и Норильска, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».
Конференцию открыла заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова. Пожелав участникам удачи и плодотворной работы, она отметила: «Я считаю, что нам такие форумы необходимы для того, чтобы более глубоко представлять и понимать то наследие, которое мы сегодня имеем, чтобы сохранять и лучше знать труды тех людей, которые посвятили жизнь исследованиям. Кроме того, к этому обязательно нужно привлекать молодежь, которая бы присутствовала не только в качестве слушателей, но и участников конференций».
Поскольку конференция посвящена 115-летию со дня рождения Андрея Попова, то темы докладов её участников связаны с жизнью великого этнографа Сибири и Севера, его работой, научными трудами, многие из которых посвящены фольклору долган.
Кроме этого, на площадке конференции открылись выставки из фондов Таймырского дома народного творчества, где были представлены копии трудов Андрея Александровича Попова, собранные из разных источников, коллекция материальной культуры нганасан, долган, их традиционные игрушки, нганасанские шаманский и женский костюмы.
Сегодня конференция продолжилась на площадке Таймырского дома народного творчества. Здесь проходят экскурсии по художественно-этническому комплексу им. Б. Н. Молчанова и этническому комплексу «Ойкумена», мастер-классы по традиционным обрядам долган и нганасан. После чего состоится закрытие конференции, её участники подведут итоги двухдневной работы.

Просмотров:193
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 декабря 2017 
18:04   В детской игровой комнате в женской консультации города Норильска появились интерактивные развивающие автоматы «Игренок» 17:29   Авиакомпания NordStar открывает новую группу тарифов на рейсах из/в Норильск
17:13   В Норильске будут реализованы проекты фонда «Живая классика» 17:04   Бюджет Красноярского края принят во втором чтении. Норильск получит 150 млн рублей дополнительно на модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
16:32   С сегодняшнего дня в начальных классах всех школ Норильска внедрена электронная система оплаты питания учеников 15:42   Администрация города ждет предложений от норильчан. В Норильске продлили срок отбора муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 году
15:06   Две некоммерческие организации из Норильска стали победителями во втором конкурсе президентских грантов 14:28   Жены оленеводов больше не будут числиться безработными. С нового года им будут платить зарплату.
13:58   Старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров награжден за вклад в развитие института независимых директоров. 13:50   Представители Норильска принимают участие в III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра». Открыла фестиваль международная научно-практическая конференция.
13:31   Сегодня в России проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. В Красноярском крае проживают более 30 тыс. людей с положительным ВИЧ-статусом. 12:48   О мерзлотном контроле за зданиями на Крайнем Севере на VII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» расскажет председатель норильского горсовета Александр Пестряков.
12:39   Норильские доноры самые ответственные. Сегодня Красноярский край присоединился к межрегиональному донорскому марафону «Достучаться до сердец». 10:48   В таймырском посёлке Усть-Порт открылся новый Дом культуры.
10:42   Акцию ГИБДД «ПристегнисьРоссия» в Норильске поддержали воспитанники театра танца «сНежный».

 30 ноября 2017 
18:21   Внимание: розыск! Норильские полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину. 18:19   26 человек приняли российское гражданство на этой неделе в Норильске. В городском УВД прошло две церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.
18:10   Завтра в Норильске откроется 36-й Таймырский фестиваль авторской песни. 17:55   Шедевры русской и зарубежной оперной классики прозвучат в Норильске.
17:46   Сказочное представление на льду «Алиса в Стране чудес» покажут маленьким норильчанам в канун Нового года. 17:37   Завтра, 1 декабря, в Норильске планируется возобновить работу плавильного цеха Надеждинского металлургического завода.
16:16   Правовые основы развития Арктики обсуждают в Петербурге на V Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты». 15:43   «Норникель» возглавил рейтинг 500 крупнейших компаний Сибири.
15:08   Главный вопрос – бюджет. Сегодня в столице края проходит третье заседание IV сессии Законодательного собрания. 15:05   У ТОФ и Южного кластера большое будущее. Потанин рассказал о «спортивной форме» «Норникеля» и его планах.
14:20   Нарушения в сфере безопасной эксплуатации и прав пассажиров воздушного транспорта обсудили на открытом форуме Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 13:19   Норильская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в ряде предприятий города.
13:00   Миллиард на школьные завтраки. Депутат ЗС от Норильска Людмила Магомедова поддержала проект закона «О внесении изменений в Закон края «О защите прав ребенка». 12:53   Шесть общественных проектов со всей России поддержит дирекция Универсиады. В следующем году конкурс будет продлен.
12:16   В Норильске будут судить мужчину за кражу с банковской карты приятеля. 12:11   В воскресенье, 3 декабря, в столице Таймыра состоится митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата.
12:02   Две программы по изучению лицензионного участка «Хатангский» обсудила общественность Таймыра. 11:56   В Норильске стартовал прием работ на первую региональную художественную выставку «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».

 29 ноября 2017 
19:31   «Небо танцует». В феврале 2018 года в Норильске пройдет XIX Всероссийский конкурс танцевального искусства. 19:24   «Русал» и «Норникель» решили отказаться от идеи слияния.
19:06   Вся информация о III Арктическом фестивале «Притяжение Таймыра» теперь есть в интернете. 19:03   Осторожно: мошенники! Доверчивый норильчанин лишился 600 тысяч рублей, поверив обещаниям неизвестных лиц.
17:27   В ходе всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник» норильчане собрали для четырехлетнего Андрюши Михайлова более 62 тысяч рублей. 17:17   Сепаратизму – нет! «Обстановка, связанная с межнациональными отношениями на территориях проживания коренных малочисленных народов, остается стабильной», - сообщает отдел УМВД РФ по Норильску.
17:00   1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В центральной библиотеке Норильска состоится показ художественного фильма «Даласский клуб покупателей». 16:36   Снежный городок в столице Таймыра откроют 9 декабря.
16:31   Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида, состоится в городском Центре культуры Норильска 1 декабря в 18.00. 13:17   Депутаты ЗС края утвердили параметры бюджета на 2018 год. Ощутимые суммы Норильск получит на строительство и развитие сферы ЖКХ.
13:09   Норильская семья получила заслуженную награду в столице России. 12:16   В Норильске после прокурорской проверки договоры управления 10 многоквартирными домами приводятся в соответствие с требованиями законов.
12:08   Бюджет Таймыра на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении. 11:55   Норильские оперативники пресекли незаконный оборот марихуаны.

 28 ноября 2017 
18:59   В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца. 18:48   Сенаторы проконтролируют достройку перинатального центра в Норильске.
18:38   "Добрая елка" стартует в Норильске.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх