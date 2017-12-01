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1 декабря 2017, 13:58



Старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров награжден за вклад в развитие института независимых директоров.

Дмитрий Щеглов, член правления и управляющий директор по операционной деятельности Московской биржи, вручая премию Андрею Бугрову, сказал, что его «многолетняя и многогранная карьера стала для коллег примером успешной работы в самых разных областях и индустриях. Он стал символом удивительного сочетания качеств, редкого для независимого директора: широты эрудиции, дипломатичности и в то же время способности корректно и убедительно отстаивать свою точку зрения». Андрей Бугров сказал, что является членом советов директоров различных компаний и организаций на протяжении 25 лет, но не всегда в качестве независимого директора, поэтому свой вклад в становление института независимых директоров считает «посильным». Он добавил, что невозможно обеспечить открытость компании и разделение функций акционера и менеджера без по-настоящему независимых директоров, которые отстаивают свою позицию исключительно в лучших интересах компаний. Топ-менеджер также отметил вклад Центрального Банка и Московской биржи в развитие института независимых директоров. «Это наш общий результат. Мы будем его беречь. Всем огромное спасибо. Для меня это большая честь», — сказал Бугров. Национальная премия «Директор года» была учреждена в 2006 г. Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PWC. Ее ежегодно вручают лучшему независимому члену совета директоров и лучшему корпоративному секретарю. В этом году в число 50 номинированных независимых директоров вошел член совета директоров «Норникеля» Герхард Принслоо. А среди 25 корпоративных секретарей был номинирован Павел Платов.

Просмотров:182 В Москве состоялась торжественная церемония вручения XII национальной премии «Директор года». Заместитель председателя совета директоров, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров получил награду в номинации «За вклад в развитие института независимых директоров», сообщает пресс-служба «Норникеля».Дмитрий Щеглов, член правления и управляющий директор по операционной деятельности Московской биржи, вручая премию Андрею Бугрову, сказал, что его «многолетняя и многогранная карьера стала для коллег примером успешной работы в самых разных областях и индустриях. Он стал символом удивительного сочетания качеств, редкого для независимого директора: широты эрудиции, дипломатичности и в то же время способности корректно и убедительно отстаивать свою точку зрения».Андрей Бугров сказал, что является членом советов директоров различных компаний и организаций на протяжении 25 лет, но не всегда в качестве независимого директора, поэтому свой вклад в становление института независимых директоров считает «посильным». Он добавил, что невозможно обеспечить открытость компании и разделение функций акционера и менеджера без по-настоящему независимых директоров, которые отстаивают свою позицию исключительно в лучших интересах компаний. Топ-менеджер также отметил вклад Центрального Банка и Московской биржи в развитие института независимых директоров. «Это наш общий результат. Мы будем его беречь. Всем огромное спасибо. Для меня это большая честь», — сказал Бугров.Национальная премия «Директор года» была учреждена в 2006 г. Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PWC. Ее ежегодно вручают лучшему независимому члену совета директоров и лучшему корпоративному секретарю. В этом году в число 50 номинированных независимых директоров вошел член совета директоров «Норникеля» Герхард Принслоо. А среди 25 корпоративных секретарей был номинирован Павел Платов.