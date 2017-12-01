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1 декабря 2017, 14:28



Жены оленеводов больше не будут числиться безработными. С нового года им будут платить зарплату.

Кстати, региональные власти Я-НАО несколько лет боролись за решение вопроса поддержки этих женщин, большинство из которых — многодетные мамы. Ранее для них в регионе официально узаконили должность «чумработниц», отметил губернатор.

Просмотров:189 С нового, 2018 года жены оленеводов начнут получать зарплату. Такое заявление прозвучало на V Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты», проходящего в Санкт-Петербурге. Сделал его глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.Кстати, региональные власти Я-НАО несколько лет боролись за решение вопроса поддержки этих женщин, большинство из которых — многодетные мамы. Ранее для них в регионе официально узаконили должность «чумработниц», отметил губернатор.