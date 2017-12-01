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1 декабря 2017, 15:06



Две некоммерческие организации из Норильска стали победителями во втором конкурсе президентских грантов

Конкурс проводится Фондом президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Всего на второй конкурс было представлено 9 543 проекта из всех регионов. До независимой экспертизы было допущено 8 610 проектов, в число победителей второго конкурса вошли 2 243 некоммерческие организации из всех 85 регионов нашей страны, в том числе и город Норильск. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составляет 4 404 миллионов рублей. В номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» победило сразу два проекта из города Норильска. Проект «Нужные вещи» Норильского филиала Благотворительного фонда «Кризисный центр социально-психологической помощи «69 параллель», направленный на оказание социальной вещевой помощи жителям города Норильска и его районов, города Дудинки и поселений Таймырского Долгано-Ненецкого района посредством распространения работы благотворительной программы «Сундук», развитие благотворительности и добровольчества в районах Крайнего Севера. А также проект станция «Добросердие» Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», который направлен на оказание социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Станция «Добросердия» социальной помощи состоит из консультационного кабинета, столовой, склада одежды. Согласно положению, сроки реализации проектов, в части деятельности, на осуществление которой запрашивается грант, должны начинаться не ранее 1 декабря 2017 года и завершаться не позднее 30 ноября 2018 года.

Просмотров:184 Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года, сообщили в управлении по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города НорильскаКонкурс проводится Фондом президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».Всего на второй конкурс было представлено 9 543 проекта из всех регионов. До независимой экспертизы было допущено 8 610 проектов, в число победителей второго конкурса вошли 2 243 некоммерческие организации из всех 85 регионов нашей страны, в том числе и город Норильск. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составляет 4 404 миллионов рублей.В номинации «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» победило сразу два проекта из города Норильска.Проект «Нужные вещи» Норильского филиала Благотворительного фонда «Кризисный центр социально-психологической помощи «69 параллель», направленный на оказание социальной вещевой помощи жителям города Норильска и его районов, города Дудинки и поселений Таймырского Долгано-Ненецкого района посредством распространения работы благотворительной программы «Сундук», развитие благотворительности и добровольчества в районах Крайнего Севера.А также проект станция «Добросердие» Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», который направлен на оказание социальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Станция «Добросердия» социальной помощи состоит из консультационного кабинета, столовой, склада одежды.Согласно положению, сроки реализации проектов, в части деятельности, на осуществление которой запрашивается грант, должны начинаться не ранее 1 декабря 2017 года и завершаться не позднее 30 ноября 2018 года.