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1 декабря 2017, 15:42



Администрация города ждет предложений от норильчан. В Норильске продлили срок отбора муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 году

У норильчан есть еще более двух недель, чтобы выбрать территорию, которую, по их мнению, стоит благоустроить в будущем году. Напомним, изначально на голосование выставлены пять участков общего пользования: ул. Озерная, д. 15а; ул. Комсомольской, д. 9; ул.Комсомольская, д. 11; ул.Талнахская, д. 48; «Зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский». Однако, в связи с допущенным несоответствием по определению «общественные территории»: территория в районе ул.Комсомольская, д. 11 и территория в районе ул.Талнахская, д. 48 сняты с электронного голосования. Таким образом, выбирать норильчанам предстоит из трех вариантов: Ул. Озерная, д. 15а: В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного отдыха всех возрастных групп жителей района. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет. Ул. Комсомольской, д. 9: В настоящее время пустырь. Благоустройство территории позволит разнообразить архитектурно-художественный облик данной жилой территории города и внесет в городскую застройку позитивный колорит и разнообразие. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет. Территория «Зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский»: Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать спортивно-игровую зону в городской черте, благоприятную для проведения семейного и массового отдыха всех возрастных групп жителей района, позволит повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни и привлечению к занятиям различными видами спорта, направленное на укрепление здоровья подрастающего поколения. Принять участие в отборе могут все желающие. Гражданин и (или) организация могут проголосовать двумя способами: Заполнить заявление и направить его в адрес Управления городского хозяйства Администрации города Норильска в электронной форме на адрес ugh@norilsk-city.ru либо принести его самостоятельно в Управление городского хозяйства по адресу: г. Норильск, ул.Севастопольская,7, 1 этаж. Проголосовать на сайте 24благоустройство.рф по 17.12.2017. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования город Норильск. В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству территории общего пользования предусмотрено 19 652,0 тыс. рублей.

Просмотров:177 Отбор предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Норильск, подлежащей благоустройству в 2018 году был объявлен на срок с 20 по 30 ноября. Накануне этот срок продлили до 17 декабря.У норильчан есть еще более двух недель, чтобы выбрать территорию, которую, по их мнению, стоит благоустроить в будущем году.Напомним, изначально на голосование выставлены пять участков общего пользования: ул. Озерная, д. 15а; ул. Комсомольской, д. 9; ул.Комсомольская, д. 11; ул.Талнахская, д. 48; «Зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский». Однако, в связи с допущенным несоответствием по определению «общественные территории»: территория в районе ул.Комсомольская, д. 11 и территория в районе ул.Талнахская, д. 48 сняты с электронного голосования. Таким образом, выбирать норильчанам предстоит из трех вариантов:Ул. Озерная, д. 15а: В настоящее время пустырь. Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного отдыха всех возрастных групп жителей района. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет.Ул. Комсомольской, д. 9: В настоящее время пустырь. Благоустройство территории позволит разнообразить архитектурно-художественный облик данной жилой территории города и внесет в городскую застройку позитивный колорит и разнообразие. Реализация данного проекта обеспечит создание двух основных зон отдыха различного функционального назначения: зона для отдыха взрослого населения, спортивно-игровая зона для детей от 3 до 14 лет.Территория «Зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский»: Выполнение мероприятий по благоустройству данной территории позволит создать спортивно-игровую зону в городской черте, благоприятную для проведения семейного и массового отдыха всех возрастных групп жителей района, позволит повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни и привлечению к занятиям различными видами спорта, направленное на укрепление здоровья подрастающего поколения.Принять участие в отборе могут все желающие. Гражданин и (или) организация могут проголосовать двумя способами:Заполнить заявление и направить его в адрес Управления городского хозяйства Администрации города Норильска в электронной форме на адрес ugh@norilsk-city.ru либо принести его самостоятельно в Управление городского хозяйства по адресу: г. Норильск, ул.Севастопольская,7, 1 этаж.Проголосовать на сайте 24благоустройство.рф по 17.12.2017.Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования город Норильск. В 2018 году на реализацию проекта по благоустройству территории общего пользования предусмотрено 19 652,0 тыс. рублей.