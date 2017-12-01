Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 декабря 2017, 16:32



С сегодняшнего дня в начальных классах всех школ Норильска внедрена электронная система оплаты питания учеников

Пока новую систему оценят лишь родители учеников начальных классов всех городских школ. В будущем предполагается перевести на нее всех школьников Норильска. Тем временем стан родителей, выступающих «за» и «против» новой системы разделилось едва ли не напополам. В числе минусов мамы и папы называют банковский сбор, а также в целом нежелание менять устоявшуюся систему, когда питанием занимались классные руководители. Помимо того обнаружилось, что не все родители взаимодействуют с современными банковскими сервисами, отчего перевод средств становится для них проблемой. Зато плюсами системы сами родители называют тот факт, что теперь не надо переживать, что ребенок уходит в школу с крупной суммой средств, которую может и потерять, или потратить. Для самих же педагогов плюс безналичной оплаты очевиден: учитель избавляется от необходимости работать с деньгами. Переход всех школьников на новую систему, скорее всего, начнется уже в следующем году. К этому времени будет «обкатана» система, которая за полгода покажет самые часто встречающиеся недостатки. Их отладка специалистами будет происходить параллельно. Подробно об электронной системе оплаты питания школьников читайте в газете «Заполярная правда», который выйдет во вторник, 5 декабря.

Просмотров:203 Система строится просто. Каждый ученик начальной школы города получил свой личный счет. Подрядчик «Просервис-Таймыр», организующий питание в школах города, пригласил к партнерству Сбербанк. Теперь родители могут перевести деньги на специальный счет своего ребенка через приложение Сбербанк-онлайн в своем телефоне или в терминалах. При этом будет взиматься банковская комиссия в 1% от переведенных средств. Без комиссии пополнить счет можно в кассе «Просервиса» по адресу ул. Нансена, 115.Пока новую систему оценят лишь родители учеников начальных классов всех городских школ. В будущем предполагается перевести на нее всех школьников Норильска. Тем временем стан родителей, выступающих «за» и «против» новой системы разделилось едва ли не напополам. В числе минусов мамы и папы называют банковский сбор, а также в целом нежелание менять устоявшуюся систему, когда питанием занимались классные руководители. Помимо того обнаружилось, что не все родители взаимодействуют с современными банковскими сервисами, отчего перевод средств становится для них проблемой. Зато плюсами системы сами родители называют тот факт, что теперь не надо переживать, что ребенок уходит в школу с крупной суммой средств, которую может и потерять, или потратить.Для самих же педагогов плюс безналичной оплаты очевиден: учитель избавляется от необходимости работать с деньгами.Переход всех школьников на новую систему, скорее всего, начнется уже в следующем году. К этому времени будет «обкатана» система, которая за полгода покажет самые часто встречающиеся недостатки. Их отладка специалистами будет происходить параллельно.Подробно об электронной системе оплаты питания школьников читайте в газете «Заполярная правда», который выйдет во вторник, 5 декабря.