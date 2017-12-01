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1 декабря 2017, 17:04



Бюджет Красноярского края принят во втором чтении. Норильск получит 150 млн рублей дополнительно на модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда

На основе предложений депутатов во втором чтении законопроекта дополнительные средства в размере 1,3 млрд рублей на 2018 год, а также 1 млрд рублей на 2019-2020 годы распределены по конкретным направлениям. Так, 150 млн рублей дополнительно направлены на мероприятия по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска в рамках действующего четырёхстороннего соглашения между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем». Еще 150 млн рублей изысканы на модернизацию объектов коммунальной сферы в городах и районах края по подпрограмме «Чистая вода» на 2018-2020 годы. На 200 млн рублей увеличится поддержка агропромышленного комплекса. Большая часть средств будет направлена на возмещение части затрат на создание объектов хранения зерна и приобретение комбайнов. Кроме того, предложено дополнительно направить 80 млн рублей на содержание и развитие аэропортов, находящихся в собственности региона. Также 50 млн пойдут на увеличение субсидирования воздушных перевозок в северные территории края. Будет увеличена сумма на строительство в территориях края объектов размещения отходов - на 50 млн в 2018 году и 30 млн на 2019 год. На субсидии бюджетам муниципальных образований на градостроительную документацию выделено 250 млн рублей, в том числе 50 млн в 2018 году. В связи с ростом числа учащихся принято решение дополнительно выделить по 100 млн рублей ежегодно до 2020 года на приобретение учебников. Такая же сумма дополнительно предусмотрена на обеспечение жильем детей-сирот на 2019-2020 годы. Уилена поддержка массового спорта: 100 млн рублей (из них 40 млн - в 2018 году) выделяется на поддержку и создание новых спортивных клубов по месту жительства. Такие же суммы будут направлены на строительство в сельских территориях универсальных плоскостных спортивных площадок. На 2018-2020 годы добавят 29 млн рублей на ремонт спортивных залов в школах. Дополнительные 40 млн рублей на 2018 год выделили на приобретение дорогостоящих медицинских материалов для краевых больниц. На социальные выплаты медицинским работникам при переезде в сельскую местность направят 30 млн рублей ежегодно. Кроме того, более 78 млн рублей на 2018-2020 годы направят на создание пожарных частей в поселке Стрелка города Лесосибирска и в селе Овсянка города Дивногорска, в Берёзовском и Пировского районах. Более 30 млн рублей пойдет на приобретение оборудования для многофункциональных центров региона, свыше 20 млн рублей ежегодно - на монтаж быстровозводимых домов для лиц, ведущих традиционный образ жизни на севере края. Также в бюджет включили расходы на реставрацию основного здания Ачинского драматического театра, проектирование комплекса зданий для Красноярского хореографического колледжа. Комментируя принятый на сессии краевой бюджет на 2018-2020 годы, и.о. заместителя председателя Правительства края - министра финансов края Владимир Бахарь поблагодарил всех участников бюджетного процесса за совместную работу и отметил, что итоговый документ получился ещё более содержательным. «Краевой бюджет на ближайшие три года нацелен на социальное и инфраструктурное развитие региона, а также гарантирует исполнение всех обязательств», отметил Бахарь.

Просмотров:170 С учетом внесенных уточнений параметры бюджета на 2018 год сложились следующим образом: доходы - 217,5 млрд рублей, расходы - 232,3 млрд рублей, дефицит - 14,8 млрд рублей, сообщает ИА «1-Line».На основе предложений депутатов во втором чтении законопроекта дополнительные средства в размере 1,3 млрд рублей на 2018 год, а также 1 млрд рублей на 2019-2020 годы распределены по конкретным направлениям.Так, 150 млн рублей дополнительно направлены на мероприятия по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска в рамках действующего четырёхстороннего соглашения между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем».Еще 150 млн рублей изысканы на модернизацию объектов коммунальной сферы в городах и районах края по подпрограмме «Чистая вода» на 2018-2020 годы.На 200 млн рублей увеличится поддержка агропромышленного комплекса. Большая часть средств будет направлена на возмещение части затрат на создание объектов хранения зерна и приобретение комбайнов.Кроме того, предложено дополнительно направить 80 млн рублей на содержание и развитие аэропортов, находящихся в собственности региона. Также 50 млн пойдут на увеличение субсидирования воздушных перевозок в северные территории края. Будет увеличена сумма на строительство в территориях края объектов размещения отходов - на 50 млн в 2018 году и 30 млн на 2019 год.На субсидии бюджетам муниципальных образований на градостроительную документацию выделено 250 млн рублей, в том числе 50 млн в 2018 году.В связи с ростом числа учащихся принято решение дополнительно выделить по 100 млн рублей ежегодно до 2020 года на приобретение учебников. Такая же сумма дополнительно предусмотрена на обеспечение жильем детей-сирот на 2019-2020 годы.Уилена поддержка массового спорта: 100 млн рублей (из них 40 млн - в 2018 году) выделяется на поддержку и создание новых спортивных клубов по месту жительства. Такие же суммы будут направлены на строительство в сельских территориях универсальных плоскостных спортивных площадок. На 2018-2020 годы добавят 29 млн рублей на ремонт спортивных залов в школах.Дополнительные 40 млн рублей на 2018 год выделили на приобретение дорогостоящих медицинских материалов для краевых больниц. На социальные выплаты медицинским работникам при переезде в сельскую местность направят 30 млн рублей ежегодно.Кроме того, более 78 млн рублей на 2018-2020 годы направят на создание пожарных частей в поселке Стрелка города Лесосибирска и в селе Овсянка города Дивногорска, в Берёзовском и Пировского районах.Более 30 млн рублей пойдет на приобретение оборудования для многофункциональных центров региона, свыше 20 млн рублей ежегодно - на монтаж быстровозводимых домов для лиц, ведущих традиционный образ жизни на севере края. Также в бюджет включили расходы на реставрацию основного здания Ачинского драматического театра, проектирование комплекса зданий для Красноярского хореографического колледжа.Комментируя принятый на сессии краевой бюджет на 2018-2020 годы, и.о. заместителя председателя Правительства края - министра финансов края Владимир Бахарь поблагодарил всех участников бюджетного процесса за совместную работу и отметил, что итоговый документ получился ещё более содержательным.«Краевой бюджет на ближайшие три года нацелен на социальное и инфраструктурное развитие региона, а также гарантирует исполнение всех обязательств», отметил Бахарь.