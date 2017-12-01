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1 декабря 2017, 17:13



В Норильске будут реализованы проекты фонда «Живая классика»

Самый масштабный литературный проект в России – конкурс юных чтецов – пройдет в следующем году уже в седьмой раз. Принять участие смогут ученики 5-11 классов. Нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и успешно преодолеть отборы в школьном, районном и региональном турах. Проект направлен на расширение читательского кругозора у подростков, сообщили в пресс-службе администрации города. Для подготовки к выступлению 5 декабря в Норильске и Дудинке откроются Школы актерского мастерства для ребят двух возрастных групп: 10-13, 14-17 лет. Обучать детей будут преподаватели ГИТИСа. «Нас часто спрашивают, насколько этот конкурс актерский? Самое важное – это выбор текста, не менее значимо умение донести его до слушателя. И в этом случае, конечно, актерское мастерство важно, потому что это пластика, владение голосом», - рассказала Марина Смирнова. Программа обучения в Школе будет состоять из трех блоков. В первый – по актерскому мастерству – войдут тренинги на развитие внимания, воображения, снятие физических зажимов и умение правильно подать себя на сцене. Во втором этапе ребят ждут занятия по сценическому движению, третья часть программы будет посвящена технике речи. «По итогам городского конкурса определятся шесть победителей: трое их них поедут в лагерь «Артек», еще трое – на краевой этап конкурса в Красноярск», - сказал Андрей Колин. Конкурс стал лауреатом трех крупных премий, а в ноябре 2017 года фонд «Живая классика» получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Прием заявок на конкурс проходит уже сейчас на сайте проекта: https://youngreaders.ru. Второй проект - «Всероссийская школьная летопись» - предлагает школьникам издать книгу класса. Экземпляры будут храниться в Российской государственной детской библиотеке, Российской книжной палате и школьной библиотеке, электронный вариант – опубликован на официальном сайте проекта: http://school-letopis.ru/. «Это уникальный эксперимент, способный сплотить класс, привлечь каждого к созданию настоящей книги. Кто-то из ребят может писать тексты, кто-то – брать интервью или делать иллюстрации. Мы призываем школы и классы не оставаться в стороне и попробовать себя в роли настоящих писателей», - подчеркнула Наталья Коростелева.

Просмотров:181 Об этом на пресс-конференции рассказали заместитель Главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, начальник Управления общего и дошкольного образования Андрей Колин и директор фонда «Живая классика» Марина Смирнова.Самый масштабный литературный проект в России – конкурс юных чтецов – пройдет в следующем году уже в седьмой раз. Принять участие смогут ученики 5-11 классов. Нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и успешно преодолеть отборы в школьном, районном и региональном турах. Проект направлен на расширение читательского кругозора у подростков, сообщили в пресс-службе администрации города.Для подготовки к выступлению 5 декабря в Норильске и Дудинке откроются Школы актерского мастерства для ребят двух возрастных групп: 10-13, 14-17 лет. Обучать детей будут преподаватели ГИТИСа. «Нас часто спрашивают, насколько этот конкурс актерский? Самое важное – это выбор текста, не менее значимо умение донести его до слушателя. И в этом случае, конечно, актерское мастерство важно, потому что это пластика, владение голосом», - рассказала Марина Смирнова.Программа обучения в Школе будет состоять из трех блоков. В первый – по актерскому мастерству – войдут тренинги на развитие внимания, воображения, снятие физических зажимов и умение правильно подать себя на сцене. Во втором этапе ребят ждут занятия по сценическому движению, третья часть программы будет посвящена технике речи.«По итогам городского конкурса определятся шесть победителей: трое их них поедут в лагерь «Артек», еще трое – на краевой этап конкурса в Красноярск», - сказал Андрей Колин.Конкурс стал лауреатом трех крупных премий, а в ноябре 2017 года фонд «Живая классика» получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Прием заявок на конкурс проходит уже сейчас на сайте проекта: https://youngreaders.ru.Второй проект - «Всероссийская школьная летопись» - предлагает школьникам издать книгу класса. Экземпляры будут храниться в Российской государственной детской библиотеке, Российской книжной палате и школьной библиотеке, электронный вариант – опубликован на официальном сайте проекта: http://school-letopis.ru/.«Это уникальный эксперимент, способный сплотить класс, привлечь каждого к созданию настоящей книги. Кто-то из ребят может писать тексты, кто-то – брать интервью или делать иллюстрации. Мы призываем школы и классы не оставаться в стороне и попробовать себя в роли настоящих писателей», - подчеркнула Наталья Коростелева.