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1 декабря 2017, 17:29



Авиакомпания NordStar открывает новую группу тарифов на рейсах из/в Норильск

Впервые для пассажиров, путешествующих из Норильска будут доступны тарифы групп «Летать выгодно!». Данные тарифы будут интересны пассажирам, путешествующим с небольшим количеством багажа (до 10 кг), и позволят им приобретать билеты по более низкой стоимости. В рамках тарифа «Летать выгодно!» пассажиры смогут взять с собой до 10 кг багажа и до 5 кг ручной клади. В ряд дополнительных услуг также будет вынесена услуга Выбора места при покупке билета, пассажир сможет самостоятельно определить требуется ли ему данная услуга и оформить ее дополнительно при необходимости. Для пассажиров, которые путешествуют с большим количеством багажа, по-прежнему доступны тарифы группы «Летать комфортно!», позволяющие перевести до 20 кг багажа для одного пассажира. При этом с появлением нового более выгодного тарифа при меньшей норме провоза багаж, стоимость на перелет с привычной нормой багажа в 20 кг останется прежней, сообщается на сайте авиакомпании.

Просмотров:284 С 1 декабря 2017 года на направлениях из Норильска и в Норильск будут действовать несколько групп брендированных тарифов экономического класса обслуживания.Впервые для пассажиров, путешествующих из Норильска будут доступны тарифы групп «Летать выгодно!». Данные тарифы будут интересны пассажирам, путешествующим с небольшим количеством багажа (до 10 кг), и позволят им приобретать билеты по более низкой стоимости. В рамках тарифа «Летать выгодно!» пассажиры смогут взять с собой до 10 кг багажа и до 5 кг ручной клади. В ряд дополнительных услуг также будет вынесена услуга Выбора места при покупке билета, пассажир сможет самостоятельно определить требуется ли ему данная услуга и оформить ее дополнительно при необходимости.Для пассажиров, которые путешествуют с большим количеством багажа, по-прежнему доступны тарифы группы «Летать комфортно!», позволяющие перевести до 20 кг багажа для одного пассажира. При этом с появлением нового более выгодного тарифа при меньшей норме провоза багаж, стоимость на перелет с привычной нормой багажа в 20 кг останется прежней, сообщается на сайте авиакомпании.