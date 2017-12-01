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1 декабря 2017, 18:04



В детской игровой комнате в женской консультации города Норильска появились интерактивные развивающие автоматы «Игренок»

За несколько месяцев здесь побывало почти 600 ребятишек, в том числе и из многодетных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети с большим интересом по будням, с 8.00 до 15.12, проводят время в трех уютных комнатах - для грудничков, для занятий творчеством и в игровой зоне, оборудованных всем необходимым. На развитие проекта «Терем-теремок» Центр «Милосердие» выиграл грант у Управления молодежной политики города. За счет средств гранта куплены два электронных детских развивающих терминала «Игренок», которые установили в детской игровой комнате. При игровой комнате также продолжает действовать и гуманитарный склад, который постоянно пополняется благодаря добрым людям, детским питанием, пеленками, одеждой, игрушками. Правда, благотворителей пока не так много. Отвечают за работу детской игровой комнаты при женской консультации администратор, работу которого в рамках 4-х стороннего соглашения оплачивает Администрация города Норильска, таким образом решается и проблема занятости населения. Есть и второй сотрудник - медицинский регистратор женской консультации, которая работает здесь и на телефоне доверия Центра «Милосердие» 400-112.

Просмотров:168 Игровой комплекс, в котором норильчанки, пришедшие на прием к врачу, могут оставлять детей от грудничкового до младшего школьного возраста, открылся в июле 2017 года. Развитие проекта «Терем-теремок» стало возможным благодаря средствам, полученным от благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», а также 4-х стороннему соглашению между Центром милосердия, родильным домом, Администрацией города Норильска и Центром занятости населения.За несколько месяцев здесь побывало почти 600 ребятишек, в том числе и из многодетных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети с большим интересом по будням, с 8.00 до 15.12, проводят время в трех уютных комнатах - для грудничков, для занятий творчеством и в игровой зоне, оборудованных всем необходимым.На развитие проекта «Терем-теремок» Центр «Милосердие» выиграл грант у Управления молодежной политики города. За счет средств гранта куплены два электронных детских развивающих терминала «Игренок», которые установили в детской игровой комнате.При игровой комнате также продолжает действовать и гуманитарный склад, который постоянно пополняется благодаря добрым людям, детским питанием, пеленками, одеждой, игрушками. Правда, благотворителей пока не так много.Отвечают за работу детской игровой комнаты при женской консультации администратор, работу которого в рамках 4-х стороннего соглашения оплачивает Администрация города Норильска, таким образом решается и проблема занятости населения. Есть и второй сотрудник - медицинский регистратор женской консультации, которая работает здесь и на телефоне доверия Центра «Милосердие» 400-112.