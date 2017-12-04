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4 декабря 2017, 18:23



Свято-Введенский храм в Дудинке, один из почти двух десятков в Норильской и Туруханской епархии, отметил свой престольный праздник.



Просмотров:239 Храм в столице Таймыра был возведен в начале 2000-х и освящен в честь одного из 12 главных православных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря. Этот храм стал центром активной православной жизни Таймырского благочиния, которое около 15 лет возглавляет бывший норильчанин протоиерей Георгий Ицков. Норильское сестричество милосердия, зародившееся семь лет назад в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, во главе с Татьяной Ласточкиной поздравило единоверцев с престольным праздником, который у православных считается малой Пасхой. Сестры милосердия накануне побывали на воскресной литургии, вместе с дудинцами помолившись о благополучии нашего северного региона и здоровье его жителей.