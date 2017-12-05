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5 декабря 2017, 10:34



Общественность одобрила проект бюджета Норильска на ближайшие три года.

Как сообщила в своём докладе заместитель главы города Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко, бюджет на трёхлетний период является бюджетом инфраструктурного развития: он сформирован с учётом безусловного исполнения всех социально значимых обязательств и реализации 17 муниципальных программ. Администрацией города предложены следующие параметры главного финансового документа территории: 2018 год: доходы – 17 млрд 162,8 млн руб., расходы – 18 млрд 11,3 млн руб., дефицит – 848,5 млн руб.; 2019 год: доходы – 17 млрд 330,2 млн руб., расходы – 18 млрд 63,3 млн руб., дефицит – 733,1 млн руб.; 2020 год: доходы – 17 млрд 553,2 млн руб., расходы – 18 млрд 248,3 млн руб., дефицит – 695,1 млн руб. Источниками финансирования дефицита местного бюджета будут являться привлечение коммерческого кредита и остатки средств на счёте бюджета. Расходы на оплату труда и выплату ДКВ с учётом краевых средств в 2018 году составят 9 млрд 431,4 млн руб. (52,4% расходной части бюджета); в 2019 году – 9 млрд 476,3 млн руб. (52,5% расходов бюджета); в 2020 году – 9 млрд 476,3 млн руб. (51,9% расходов бюджета). На реализацию муниципальных программ в 2018 году запланировано 17 млрд 347,6 млн руб., в том числе: МП «Развитие образования»: 8 млрд 39,9 млн руб.; МП «Развитие транспортной системы»: 3 млрд 66,7 млн руб.; МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»: 1 млрд 256,8 млн руб.; МП «Развитие культуры»: 967,9 млн руб.; МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: 884,3 млн руб.; МП «Управление муниципальными финансами»: 802,2 млн руб.; МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»: 760,1 млн руб.; МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск»: 548 млн руб.; МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: 271,4 млн руб.; МП «Благоустройство территории»: 243,9 млн руб.; МП «Управление муниципальным имуществом»: 216,8 млн руб.; МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»: 108,9 млн руб.; МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в ХХI веке»: 76,1 млн руб.; МП «Формирование современной городской среды»: 60 млн руб.; МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»: 24,9 млн руб.; МП «Содействие занятости населения»: 14,4 млн руб.; МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»: 5,4 млн руб. «В главном финансовом документе на следующий год учтены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 4%, расходы на подготовку города к юбилею, а также значительные затраты на капитальные ремонты социально значимых объектов, жилищного фонда и дорожного хозяйства» - резюмировал Глава Норильска Ринат Ахметчин. Проект бюджета территории на трёхлетний период единогласно был одобрен участниками публичных слушаний. Как сообщалось, проект бюджета начали обсуждать также и на заседаниях профильных депутатских комиссий. Рассмотрение финансового документа в трёх чтениях состоится на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая пройдёт 14 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Норильска.

Просмотров:159 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город Норильск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов состоялись сегодня в администрации города. В них приняли участие представители депутатского корпуса, администрации города Норильска и общественности.Как сообщила в своём докладе заместитель главы города Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко, бюджет на трёхлетний период является бюджетом инфраструктурного развития: он сформирован с учётом безусловного исполнения всех социально значимых обязательств и реализации 17 муниципальных программ.Администрацией города предложены следующие параметры главного финансового документа территории:2018 год: доходы – 17 млрд 162,8 млн руб., расходы – 18 млрд 11,3 млн руб., дефицит – 848,5 млн руб.;2019 год: доходы – 17 млрд 330,2 млн руб., расходы – 18 млрд 63,3 млн руб., дефицит – 733,1 млн руб.;2020 год: доходы – 17 млрд 553,2 млн руб., расходы – 18 млрд 248,3 млн руб., дефицит – 695,1 млн руб.Источниками финансирования дефицита местного бюджета будут являться привлечение коммерческого кредита и остатки средств на счёте бюджета.Расходы на оплату труда и выплату ДКВ с учётом краевых средств в 2018 году составят 9 млрд 431,4 млн руб. (52,4% расходной части бюджета); в 2019 году – 9 млрд 476,3 млн руб. (52,5% расходов бюджета); в 2020 году – 9 млрд 476,3 млн руб. (51,9% расходов бюджета).На реализацию муниципальных программ в 2018 году запланировано 17 млрд 347,6 млн руб., в том числе:МП «Развитие образования»: 8 млрд 39,9 млн руб.;МП «Развитие транспортной системы»: 3 млрд 66,7 млн руб.;МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»: 1 млрд 256,8 млн руб.;МП «Развитие культуры»: 967,9 млн руб.;МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: 884,3 млн руб.;МП «Управление муниципальными финансами»: 802,2 млн руб.;МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»: 760,1 млн руб.;МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск»: 548 млн руб.;МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: 271,4 млн руб.;МП «Благоустройство территории»: 243,9 млн руб.;МП «Управление муниципальным имуществом»: 216,8 млн руб.;МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»: 108,9 млн руб.;МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в ХХI веке»: 76,1 млн руб.;МП «Формирование современной городской среды»: 60 млн руб.;МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»: 24,9 млн руб.;МП «Содействие занятости населения»: 14,4 млн руб.;МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»: 5,4 млн руб.«В главном финансовом документе на следующий год учтены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 4%, расходы на подготовку города к юбилею, а также значительные затраты на капитальные ремонты социально значимых объектов, жилищного фонда и дорожного хозяйства» - резюмировал Глава Норильска Ринат Ахметчин.Проект бюджета территории на трёхлетний период единогласно был одобрен участниками публичных слушаний. Как сообщалось, проект бюджета начали обсуждать также и на заседаниях профильных депутатских комиссий. Рассмотрение финансового документа в трёх чтениях состоится на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая пройдёт 14 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Норильска.