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5 декабря 2017, 11:24



Жительница Норильска предстанет перед судом за кражу у приятеля.

Полицейские установили, что к хищению причастна 30-летняя приятельница потерпевшего. Как выяснили оперативники, накануне вечером нигде не работающая жительница Норильска находилась в гостях у потерпевшего, где в компании общих знакомых проводила время за распитием спиртного. В определенный момент женщина заметила, куда хозяин квартиры убирает свою банковскую карту и похитила ее. К этому времени злоумышленница уже знала и пин-код карты, и остаток на счету, поскольку мужчина сам в процессе домашней вечеринки неоднократно их озвучивал. Дождавшись, когда приятель уснет, женщина отправилась в ближайший банкомат, где обналичила денежные средства, а карту положила на место, вернувшись в квартиру под предлогом забытой сумочки. На похищенные деньги злоумышленница продолжила веселье с выпивкой в компании своих друзей и даже успела «прокатиться» на такси до Дудинки и обратно. Однако по возвращению женщина была задержана оперативниками уголовного розыска. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:141 Сообщение о хищении денежных средств поступило в дежурную часть полиции от 45-летнего жителя Норильска в сентябре текущего года. Причиненный ущерб составил 52 тысячи рублей.Полицейские установили, что к хищению причастна 30-летняя приятельница потерпевшего. Как выяснили оперативники, накануне вечером нигде не работающая жительница Норильска находилась в гостях у потерпевшего, где в компании общих знакомых проводила время за распитием спиртного.В определенный момент женщина заметила, куда хозяин квартиры убирает свою банковскую карту и похитила ее. К этому времени злоумышленница уже знала и пин-код карты, и остаток на счету, поскольку мужчина сам в процессе домашней вечеринки неоднократно их озвучивал. Дождавшись, когда приятель уснет, женщина отправилась в ближайший банкомат, где обналичила денежные средства, а карту положила на место, вернувшись в квартиру под предлогом забытой сумочки. На похищенные деньги злоумышленница продолжила веселье с выпивкой в компании своих друзей и даже успела «прокатиться» на такси до Дудинки и обратно. Однако по возвращению женщина была задержана оперативниками уголовного розыска.В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.