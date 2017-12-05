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5 декабря 2017, 11:30



Норильские оперативники раскрыли кражу кошелька с крупной суммой денег по горячим следам.

В ходе проверки стражи порядка установили, что потерпевшая сняла крупную денежную сумму в банкомате, расположенном в продуктовом супермаркете, и в спешке ушла, забыв свой кошелек возле устройства. Спохватившись, норильчанка вернулась, но ситуацией уже успела воспользоваться другая посетительница торговой точки. Вместо того чтобы обратиться к сотрудникам торгового зала с сообщением о находке, женщина похитила забытый кошелек. Злоумышленница подумала, что хищение останется незамеченным, однако ее действия попали в поле обзора камер видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска установили личность 30-летней похитительницы и пригласили женщину в отдел полиции, где она призналась в совершенном преступлении. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется расследование. Поскольку установить подозреваемую полицейским удалось в течение нескольких часов после совершения ею преступления, денежные средства также удалось вернуть потерпевшей в полном объеме, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:153 В дежурную часть полиции с заявлением о хищении кошелька, в котором находилось 164 тысячи рублей, обратилась 49-летняя жительница Норильска.В ходе проверки стражи порядка установили, что потерпевшая сняла крупную денежную сумму в банкомате, расположенном в продуктовом супермаркете, и в спешке ушла, забыв свой кошелек возле устройства. Спохватившись, норильчанка вернулась, но ситуацией уже успела воспользоваться другая посетительница торговой точки. Вместо того чтобы обратиться к сотрудникам торгового зала с сообщением о находке, женщина похитила забытый кошелек.Злоумышленница подумала, что хищение останется незамеченным, однако ее действия попали в поле обзора камер видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска установили личность 30-летней похитительницы и пригласили женщину в отдел полиции, где она призналась в совершенном преступлении.В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется расследование.Поскольку установить подозреваемую полицейским удалось в течение нескольких часов после совершения ею преступления, денежные средства также удалось вернуть потерпевшей в полном объеме, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.