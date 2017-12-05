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5 декабря 2017, 11:41



Владимир Потанин доложил президенту России о реализации проектов «Норникеля» в Норильске.

В первую очередь Владимир Путин поинтересовался важным проектом по прокладке ВОЛС в Норильск. «Широкополосный интернет наконец-то пришел в Норильск, - рассказал Потанин. - Должен вам признаться, что я недооценивал, насколько это важно для норильчан. Всё-таки мы, москвичи, и, наверное, жители других городов-миллионников привыкли, что интернет – это уже данность. Конечно, очень важно было это сделать не только с точки зрения внедрения различного рода управленческих технологий, которые нам для компании важны, но и с точки зрения того, чтобы в городе сделать нормальные условия жизни». Информируя Владимира Путина о реализации других важных социальных проектах, реализуемых «Норникелем» в Норильском промрайоне, Потанин особо отметил, что инициированная главой государства шесть лет назад программа по улучшению качества жизни в Норильске, которая предусматривала переселение и другие вопросы, даёт свои плоды. За это время около 6,5 тысячи семей уже переселены на материк. Причем, как подчеркнул глава «Норникеля», финансирование данной программы осуществлялась за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края и собственных средств компании. Помимо этого, компания, построив три новых детских сада, решила и проблему с очередями в детсады в Норильске, говорится в сообщении НИА.

Просмотров:184 Наканунея в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Глава «Норникеля» информировал руководителя страны о текущей деятельности компании, сообщает НИА-Красноярск.В первую очередь Владимир Путин поинтересовался важным проектом по прокладке ВОЛС в Норильск. «Широкополосный интернет наконец-то пришел в Норильск, - рассказал Потанин. - Должен вам признаться, что я недооценивал, насколько это важно для норильчан. Всё-таки мы, москвичи, и, наверное, жители других городов-миллионников привыкли, что интернет – это уже данность. Конечно, очень важно было это сделать не только с точки зрения внедрения различного рода управленческих технологий, которые нам для компании важны, но и с точки зрения того, чтобы в городе сделать нормальные условия жизни».Информируя Владимира Путина о реализации других важных социальных проектах, реализуемых «Норникелем» в Норильском промрайоне, Потанин особо отметил, что инициированная главой государства шесть лет назад программа по улучшению качества жизни в Норильске, которая предусматривала переселение и другие вопросы, даёт свои плоды. За это время около 6,5 тысячи семей уже переселены на материк. Причем, как подчеркнул глава «Норникеля», финансирование данной программы осуществлялась за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края и собственных средств компании. Помимо этого, компания, построив три новых детских сада, решила и проблему с очередями в детсады в Норильске, говорится в сообщении НИА.