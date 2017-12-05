Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 декабря 2017, 13:21



Поверив в виртуальные обещания, норильчане выбросили миллионы на ветер. Отличительной особенностью криминогенной обстановки ноября в городе стали случаи мошенничества в особо крупных размерах.

Рассказывая о криминогенной обстановке в городе за ноябрь, полицейские отметили, что в городе незначительно выросло число краж, раскрываемость таких преступлений составляет 61,5%, что является наибольшим показателем среди больших городов региона. На дорогах города при незначительном росте ДТП возросло число пострадавших. Полицейские связывают это с резким похолоданием, в связи с чем трудности испытали владельцы автомобилей, «обутых» во всесезонную резину - она при морозах в -30 градусов Цельсия и ниже показывает себя мало эффективно. «В целом ноябрь прошел стабильно, оперативная обстановка была контролируема», - резюмировали полицейские. При незначительном росте обращений граждан (3019) произошло снижение числа возбужденных уголовных дел на 12,5%. При этом реже регистрируется причинение средней тяжести вреда здоровью. Если в октябре таких преступлений было 15, то в ноябре - девять. В семи случаях лица, совершившие нападения, установлены.

Просмотров:137 На общегородской планерке представители отдела МВД России по городу Норильску рассказали, что норильчанам предлагалось вложить средства для участия в нефтяных операциях на биржах на территории США. Вкладчикам обещали дивиденды до 100% и более за квартал. Через неизвестные сайты люди вкладывали серьезные суммы и, конечно, ничего не получали. Одна из пострадавших передала мошенникам 1,2 млн рублей, затем еще восемь тысяч долларов. По этим фактам возбуждены уголовные дела, которые стоят на особом контроле.Рассказывая о криминогенной обстановке в городе за ноябрь, полицейские отметили, что в городе незначительно выросло число краж, раскрываемость таких преступлений составляет 61,5%, что является наибольшим показателем среди больших городов региона.На дорогах города при незначительном росте ДТП возросло число пострадавших. Полицейские связывают это с резким похолоданием, в связи с чем трудности испытали владельцы автомобилей, «обутых» во всесезонную резину - она при морозах в -30 градусов Цельсия и ниже показывает себя мало эффективно.«В целом ноябрь прошел стабильно, оперативная обстановка была контролируема», - резюмировали полицейские. При незначительном росте обращений граждан (3019) произошло снижение числа возбужденных уголовных дел на 12,5%. При этом реже регистрируется причинение средней тяжести вреда здоровью. Если в октябре таких преступлений было 15, то в ноябре - девять. В семи случаях лица, совершившие нападения, установлены.