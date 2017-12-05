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5 декабря 2017, 13:32



С начала снежных месяцев из норильских дворов вывезено 22,5 тысячи м3 снега. Большая часть - в ноябре.

Об очистке дорог рассказал Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». Он отметил, что, в зависимости от погодных условий, на содержание автодорог в сутки выходит до 100 единиц техники. При необходимости готовы вывести и дополнительную технику. С 10 октября по 1 декабря с улиц города вывезено 238 тысяч тонн снега, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вывезли 178 тысяч тонн. Олег Крист также отметил, что подрядчик выполняет взятые на себя обязательства по снегоуборке, выдерживая стандартные сроки реагирования после пурги, при гололедице и так далее.

Просмотров:120 С начала зимы из городских дворов было вывезено около 22,5 тысячи м3 снега. Из них в октябре - 3600 м3, в ноябре - 18 800 м3. В пиковые дни с 28 по 30 ноября объем вывезенного снега превысил 4000 м3. В этот период на очистке подъездных путей к домам города было задействовано около 15 единиц техники, сообщил на общегородской планерке Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Норильска. Он напомнил, что очистка подъездных путей и дворовых территорий ведется управляющими компаниями за счет средств собственников, уплачиваемых за жилые помещения.Об очистке дорог рассказал Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». Он отметил, что, в зависимости от погодных условий, на содержание автодорог в сутки выходит до 100 единиц техники. При необходимости готовы вывести и дополнительную технику. С 10 октября по 1 декабря с улиц города вывезено 238 тысяч тонн снега, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вывезли 178 тысяч тонн.Олег Крист также отметил, что подрядчик выполняет взятые на себя обязательства по снегоуборке, выдерживая стандартные сроки реагирования после пурги, при гололедице и так далее.